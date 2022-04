PS4, PS5 : Sony retire discrètement une offre PlayStation Now pour faire de la place pour le PlayStation Plus

À la suite de l’annonce du nouveau PlayStation Plus, Sony s’est empressé de retirer l’abonnement annuel au PlayStation Now, sans prévenir personne. La raison semble évidente : alors que les abonnés au PS Now pourront passer sans frais supplémentaires à l’offre Essential du PS Plus, ces derniers auront donc transitionné d’un abonnement à 59,99 €/an à 119 €, 99 €/an.

La semaine dernière, Sony a levé le voile sur l’avenir de son PlayStation Plus. Comme on s’y attendait, la firme japonaise a Microsoft, et surtout son Xbox Game Pass, dans le viseur. En effet, ce sont trois nouvelles offres qui seront proposées d’ici juin prochain : Essentiel, Extra et Premium. Le petit twist étant que le PlayStation Now se fera absorber par ce nouveau service en intégrant directement l’offre la plus onéreuse, qui permettra donc de jouer en streaming à plusieurs centaines de jeux depuis n’importe quel appareil.

Pour autant, Sony n’oublie pas les utilisateurs actuels du PlayStation Now et a promis que ces derniers pourront passer sans frais supplémentaires à un abonnement PlayStation Plus. Théoriquement, c’est un très bon marché pour les concernés, surtout lorsque l’on compare les abonnements à l’année. Alors qu’ils ne payent actuellement que 59,99 €/an, les joueurs passeront gratuitement à un abonnement à 119,99 €/an. Aussi, ils sont plusieurs à avoir flairé le bon filon et avoir souscrit en urgence à l’offre à l’année du PlayStation Now.

Il n’est plus possible de souscrire à l’abonnement annuel du PlayStation Now

Mais Sony n’est pas dupe et a également réagi. À compter d’aujourd’hui, il n’est plus possible de s’abonner à l’année au PlayStation Now, puisque l’offre a tout bonnement disparu de la boutique officielle de la console. Seule reste l’abonnement mensuel, à 8,99 €/mois. Une décision prise dans le silence complet chez Sony, quoique somme toute assez prévisible.

Pour l’heure, la manière dont les joueurs pourront profiter du PlayStation Plus Premium est encore assez floue. Sony ne précise pas si cela ne concerne que le premier mois à l’abonnement final. Une source d’inquiétude chez certains joueurs qui pourraient se retrouver à payer deux fois plus cher pour pouvoir profiter du service de streaming.