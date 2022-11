PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux au catalogue en novembre 2022

Sony vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir dans le catalogue à disposition des abonnés PS Plus Extra et Premium dès le 15 novembre 2022. Autant dire qu'il y aura du choix, entre The Division 2, Chorus, Skyrim ou encore Rainbow Six Siege.

Comme vous le savez probablement, Sony a lancé en juin 2022 sa réponse directe au Xbox Game Pass. Il s'agit d'une refonte complète du Playstation Plus, qui propose désormais trois formules distinctes. Via les offres PS Plus Extra et Premium, les joueurs peuvent disposer d'un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5 (Extra), mais aussi de nombreux titres cultes issus de la ludothèque PS1, PS2, PS3 ou encore PSP (Premium).

En octobre 2022, les joueurs ont pu mettre la main sur plusieurs épisodes de la saga culte Assassin's Creed, ou encore sur le remastered de GTA Vice City et l'excellent Inside par les créateurs de Limbo. Et en ce 9 novembre 2022, date de sortie du très attendu God of War Ragnarok, Sony vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur les catalogues PS Plus Extra et Premium dès le 15 novembre.

Voici les nouveaux jeux PS Plus Extra/Premium de novembre 2022

Dès le 15 novembre 2022, les abonnés au PS Plus Extra et Premium pourront télécharger les jeux PS4 et PS5 suivants :

The Elder Scrolls V : Skryim – Spécial Edition (PS4/PS5)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS4/PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts III (PS4)

Kingdom Hearts : Melody of Memory (PS4)

Oddworld : Soulstorm : Enhanced Edition (PS4/PS5)

Tom Clancy's The Division 2 (PS4, patch PS5 disponible)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (PS4)

Chorus (PS4/PS5)

What Remains of Edith Finch (PS4)

The Gardens Between (PS4/PS5)

Earth Defense : World Brothers (PS4)

Earth Defense : Iron Rain (PS4)

One Chanbara Origin (PS4)

Bien entendu, les abonnés à l'offre Premium pourront également (re)découvrir certains classiques des anciennes consoles de Sony. Ce mois-ci, c'est la PS3 qui est l'honneur, et plus précisément, une saga culte du constructeur : Rachet & Clank. Voici les titres concernés :

Rachet & Clank

Rachet & Clank : Locked and Loaded

Rachet & Clank 3

Rachet & Clank : Gladiator

Rachet & Clank : Operation Destruction

Pour rappel, Sony a décidé dernièrement de ne plus afficher la date de départ du catalogue des jeux PS Plus. Afin de remédier à la situation, les joueurs ont décidé de lister eux-mêmes les jeux qui s'apprêtent à quitter le catalogue.