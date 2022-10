PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux d’octobre 2022

Un peu plus d’un mois après l’annonce des jeux de septembre, Sony vient enfin de dévoiler la liste des jeux à venir dans le catalogue PS Plus Extra et Premium en octobre 2022. Voici tous les nouveaux titres qui ont été ajoutés.

Sony a annoncé les 23 nouveaux jeux PS Plus disponibles dans les catégories PS Plus Extra et PS Plus Premium. Ces jeux viennent s'ajouter au trio de titres PS Plus Essential déjà disponibles, qui comprend Hot Wheels Unleashed (PS5, PS4), Injustice 2 (PS4) et SUPERHOT (PS4). Les utilisateurs du PS Plus de niveau supérieur peuvent se procurer un grand nombre de jeux tels que Assassin's Creed, Dragon Quest et bien d'autres encore ce mois-ci, tous disponibles le 18 octobre.

Pour rappel, les abonnement Extra et Premium sont les niveaux supérieurs du PlayStation Plus qui offrent des jeux supplémentaires, y compris des classiques. Les jeux sont téléchargeables pour être joués directement sur votre console, à l’exception des jeux PS3 qui utilisent le cloud gaming.

Quels sont les nouveaux jeux du mois d’octobre 2022 ?

Dès le 18 octobre prochain, les membres PlayStation Plus Extra et Premium pourront télécharger GTA : Vice City – The Definitive Edition pour PS4 et PS5, et The Medium pour PS5. Ceux-ci seront accompagnés de titres mythiques tels que Dragon Quest 11 S : Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition sur PS4, Assassin's Creed Odyssey, Dragon Quest Builders, Dragon Quest Builders 2, Dragon Quest Heroes : The World Tree's Woe and the Blight Below, Dragon Quest Heroes 2 : Explorer's Edition ou encore Inside.

Plein d’autres titres arrivent également, voici un récapitulatif de tous les jeux auxquels les abonnés PS Plus Extra et Premium pourront jouer dans quelques jours :

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed 3 Remastered

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles: China

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below

Dragon Quest Heroes 2: Explorer’s Edition

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Hohokum

Inside

The Medium

Grand Theft Auto: Vice City — The Definitive Edition

En ce qui concerne le PS Plus Premium, le troisième et plus cher niveau du service, la bibliothèque de l'abonnement à 17 euros par mois manque toujours d'une tonne de jeux classiques, et les dernières nouveautés ne font pas grand-chose pour y remédier. Voici les jeux exclusifs à cet abonnement :