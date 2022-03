Le nouveau PlayStation Plus est officiel, lancement en juin 2022 à partir de 8,99 €/mois

C'est officiel ! Sony vient de présenter officiellement son nouveau PlayStation Plus, produit de la fusion entre l'actuel PS Plus et le Playstation Now, le service de cloud gaming du constructeur. On fait le point sur les détails divulgués par la firme nippone.

La présentation de Playstation Spartacus, le concurrent de Sony au Xbox Game Pass, était pressentie dans les jours à venir. Les rumeurs ont vu juste, puisque le constructeur nippon vient tout juste d'officialiser son existence sur le Playstation Blog. Comme le laissaient entendre de précédentes déclarations, Sony va bel et bien modifier la formule de son abonnement multijoueur.

Sony présente le tout nouveau PlayStation Plus

En effet, cette nouvelle formule du PS Plus est le fruit de la fusion entre le PS Plus actuel et le PS Now, le service de cloud gaming du constructeur. Dès le mois de juin 2022, date d'entrée en activité de ce PS Plus 2.0, les joueurs pourront opter pour trois abonnements différents :

PlayStation Plus Essential : avec cette offre, vous accéderez aux avantages dont vous disposez déjà avec le PS Plus actuel, à savoir deux jeux offerts par mois, des réductions exclusives, du stockage dans le cloud et l'accès au multi en ligne.

: avec cette offre, vous accéderez aux avantages dont vous disposez déjà avec le PS Plus actuel, à savoir deux jeux offerts par mois, des réductions exclusives, du stockage dans le cloud et l'accès au multi en ligne. PlayStation Plus Extra : on retrouve ici tous les avantages de la 1re formule, à la différence près que vous pourrez profiter de 400 jeux PS4 et PS5 issus du catalogue PlayStation Studios et des studios partenaires tiers

: on retrouve ici tous les avantages de la 1re formule, à la différence près que vous pourrez profiter de 400 jeux PS4 et PS5 issus du catalogue PlayStation Studios et des studios partenaires tiers PlayStation Plus Premium : via cette offre la plus onéreuse, vous accéderez à tous les avantages des deux précédentes offres. Il faudra rajouter à cela 340 jeux supplémentaires parmi des titres PS3 en streaming via le cloud ainsi que de grands classiques PlayStation, PS2 et PSP. Les joueurs pourront également tester en avant-première et pour une durée limitée de nouveaux jeux à venir.

Venons-en maintenant au prix de ces différentes offres :

8,99 € par mois, 24,99 € par trimestre et 59,99 € par an pour le PlayStation Plus Essential

par mois, par trimestre et par an pour le PlayStation Plus Essential 13,99 € par mois, 39,99 € par trimestre et 99,99 € par an pour le PlayStation Plus Extra

par mois, par trimestre et par an pour le PlayStation Plus Extra 16,99 € par mois, 49,99 € par trimestre et 119,99 € par an pour le PlayStation Plus Premium

Sony précise d'ailleurs que des jeux AAA seront disponibles au lancement, comme Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Bien entendu, la bibliothèque de titres accessibles sera étoffée régulièrement d'après les dires du constructeur. “Avec le tout nouveau PlayStation Plus, nous souhaitons offrir un service de jeux par abonnement convaincant, proposant des contenus triés sur le volet créés par notre équipe PlayStation Studios exclusive et nos partenaires tiers. Le PlayStation Plus amélioré permettra à nos fans de découvrir plus de contenus qu'auparavant et de renforcer les liens de la communauté PlayStation grâce à des expériences communes”, résume Sony.