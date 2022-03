PlayStation Plus : les joueurs PC devront payer deux fois plus cher pour jouer en streaming

Hier, Sony a dévoilé ses trois nouvelles formules PlayStation Plus, censées concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft. En outre, l’option Premium intègre le PlayStation Now, qui permet de jouer en streaming depuis un autre appareil. Problème, elle est deux fois plus chère que l’abonnement au service. Une très mauvaise nouvelle pour les joueurs PC.

Depuis quelque temps, Sony fait les yeux doux aux joueurs PC. Pendant longtemps très frileux à l’idée de rendre ses exclusivités PS4 et PS5 disponibles sur d’autres plateformes, l’éditeur a finalement lancé une version PC de Horizon : Zero Dawn et de God of War. Mais, à l’annonce hier de ses toutes nouvelles formules PlayStation Plus, ce dernier a fait un grand pas en arrière.

En effet, après plusieurs mois de rumeurs, Sony a enfin officialisé son projet Spartacus, qui n’est finalement qu’une refonte de son offre PlayStation Plus. Trois nouveaux abonnements sont au rendez-vous : Essential, Extra et Premium. Jusqu’ici rien d’anormal… à un détail près : lors du déploiement de cette nouvelle offre, en juin, PlayStation Plus fusionnera avec PlayStation Now.

Le PlayStation Now s’en va, le jeu en streaming coûte deux fois plus cher

Et c’est là que le bât blesse. À l’heure actuelle, l’abonnement au PlayStation Now coûte 9,99 €/mois. On pourrait donc penser que pour ne léser personne, Sony a intégré son service de jeu en streaming à son offre la moins chère, PlayStation Plus Essential, à 8,99 €/mois. Mais il n’en est rien. Pour continuer à jouer en streaming, il faudra souscrire à l’abonnement Premium… à 16,99 €/mois.

C’est une très mauvaise nouvelle pour les joueurs PC. À ce jour, le seul moyen qu’ont ces derniers de découvrir les exclusivités PS4 et PS5 est le PlayStation Now. S’ils veulent continuer à profiter du service, il leur faudra donc payer 16,99 €/mois, soit presque deux fois plus cher que leur abonnement actuel. Le tout pour avoir accès des fonctionnalités qu’ils ne pourront pas utiliser.

Sony laisse tout de même planer une once d’espoir, en précisant que les utilisateurs de PlayStation Now « passeront à PlayStation Plus Premium sans coût additionnel dès que le nouveau service sera disponible. » Ceci étant dit, il paraît peu probable que cela tienne plus d’un mois.