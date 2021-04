Sony confirme le lancement du Playstation Plus Video Pass !

Le Playstation Plus Video Pass existe bel et bien ! Sony vient de confirmer l'arrivée du service sur le marché polonais, pour une phase de test d'un an. Selon la popularité du service, le constructeur se décidé ensuite à proposer ou non le Playstation Plus Video Pass dans d'autres pays.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous avez probablement entendu parler de cette fuite majeure survenue ce 21 avril 2021. En effet, le site officiel polonais de Playstation a révélé par erreur un tout nouveau service baptisé Playstation Plus Video Pass. Selon la description du service, les abonnés PS Plus pourraient donc profiter sur leur PS4 et leur PS5 de plusieurs films et séries, le tout sans surcoût, en plus des jeux offerts chaque mois.

Sans surprise, Sony a décidé de couper court au suspens et a officialisé l'existence du Playstation Plus Video Pass ce jeudi 22 avril 2021. Selon les dires du constructeur, le service est entré en phase de test dès aujourd'hui en Pologne. Le test en question durera un an. Il permettra aux abonnés polonais au Playstation Plus d'accéder à plus d'une vingtaine de films et séries signés Sony Pictures. Le catalogue recevra des nouveautés tous les trois mois, comme le précise l'entreprise nippone.

Une phase d'essai en Pologne avant un lancement mondial ?

D'après Sony, le marché polonais a été choisi pour des raisons spécifiques : “Nous savons très bien que nous avons une large base de joueurs en Pologne qui se distinguent par leur engagement et leur activité sur le réseau et les médias sociaux. Ils aiment aussi utiliser les plateformes de VOD. Pour nous, c'est la combinaison parfaite, le marché parfait, pour introduire un service test dans le cadre du programme PS Plus et voir ce qu'en pensent nos principaux utilisateurs”, détaille Nick Maguire, vice-président des services mondiaux de Sony Interactive Entertainment.

Vous l'aurez compris, cette phase de test permettra à Sony de jauger la popularité et la pertinence du service, avant un éventuel lancement sur d'autres territoires comme la France. “Nous voulons voir comment les joueurs vont bénéficier d'un tel service. Quels sont les titres qu'ils regardent, ce qui les intéresse, à quelle fréquence ils les utilisent”, explique le constructeur.

Les films et séries disponibles via le Playstation Plus Video Pass

Pour l'instant, les joueurs polonais vont donc pouvoir profiter d'une vingtaine de films à regarder sur leur PS4 et leur PS5. Voici la liste complète des films et séries accessibles via le Playstation Plus Video Pass :

Les films :

Bloodshot

Jumanji : The Next Level

Zombieland 2 : Double Tap

Charlie's Angels (2019)

Venom

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld : Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno

American Hustle

This is the End

Bad Boys (1995)

Les séries :

Future Man

Super Mansion

Community

Deadly Class

S.W.A.T

Lost Girl

Quoi qu'il en soit, il faudra donc attendre au minimum quelques mois avant d'éventuellement voir débarquer le Playstation Plus Video Pass en France. Une question reste en suspens : s'agit-il de la réponse de Sony au Xbox Game Pass de Microsoft ? Avec ce nouveau service, Sony complète son programme Playstation Plus avec une offre cross-media, absente du service de Microsoft. Reste que cela semble léger pour s'imposer avec force au Xbox Game Pass. Et vous, que pensez-vous du Playstation Plus Video Pass ? Dites-le-nous dans les commentaires.

