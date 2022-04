Playstation Plus Premium : les abonnés pourront essayer les futurs jeux PS5 pendant 2h

Sony l'avait annoncé : les abonnés à la formule Premium du nouveau Playstation Plus auront le droit à plusieurs avantages. Parmi eux, la possibilité d'essayer en avant-première les futurs jeux PS5 et PS4. Sony vient d'apporter des précisions sur ce sujet. Les développeurs auront obligation de proposer des démos jouables de 2 heures minimum, sous certaines conditions toutefois.

Comme vous le savez peut-être, le Nouveau Playstation Plus doit entrer en vigueur le 22 juin 2022 en France. Cette nouvelle entité, issue de la fusion entre le Playstation Plus actuel et le Playstation Now, proposera trois formules. La plus onéreuse d'entre elles, le Playstation Plus Premium (16,99 € par mois), permettra de profiter de nombreux avantages comme l'accès à 400 jeux PS4 et PS5 en téléchargement local, sans oublier de la rétrocompatibilité avec pas moins de 340 jeux issus des catalogues Playstation, PS2 et PS3.

On sait déjà d'ailleurs certains titres de la saga Syphon Filter feront partie des titres offerts avec le Playstation Plus Premium. En outre, les abonnés pourront également essayer en avant-première les futurs jeux de la PS5. Et justement, Sony vient d'apporter plus de précisions sur le sujet. Comme le révèlent nos confrères du site spécialisé GameDeveloper, le constructeur vient d'envoyer un communiqué à tous les studios de développement qui travaillent avec lui.

Sony impose aux développeurs de proposer des démos jouables

La firme nippone explique avoir modifié sa politique à l'occasion de l'arrivée du nouveau Playstation Plus. Ainsi, les studios qui œuvrent sur des jeux qui seront vendus à plus de 35 € devront obligatoirement proposer une démo jouable de 2 heures minimum aux abonnés de la formule Premium du Playstation Plus.

Les jeux vendus à un montant inférieur ne seront pas concernés par cette mesure, et il faut noter que cette dernière n'est pas rétroactive. En d'autres termes, elles ne concernent pas les jeux déjà sortis ou qui sortiront avant le lancement du nouveau Playstation Plus. Par ailleurs, les prochains titres Playstation VR2 ne sont pas concernés également.

Si cette politique est sans conteste une bonne nouvelle pour les abonnés, c'est moins le cas pour les studios qui devront prévoir les ressources nécessaires et le temps pour proposer ces versions d'essai. Une broutille pour les grandes équipes, mais une charge de travail non négligeable pour les indépendants avec des effectifs réduits.

Malgré tout, Sony fait en sorte d'offrir une certaine souplesse. Les développeurs auront un délai de trois mois après la sortie de leur jeu pour proposer une démo jouable. En contrepartie, elles devront être disponibles pendant un an minimum. Les développeurs seront toujours libres de publier des week-end gratuits, des essais ou des démos personnalisées pour tous les joueurs Playstation (pas seulement les abonnés au PS Plus Premium).

