PS Plus : changer d’abonnement peut vous faire perdre des jeux PS4 et PS5

Changer de formule d'abonnement au PlayStation Plus peut avoir des répercussions inattendues sur votre bibliothèque de jeux. Pour cause, certains titres peuvent disparaître sans prévenir ! On vous explique tout.

Depuis juin 2022, le PlayStation Plus a fait peau neuve. Désormais, l'abonnement de Sony se divise en trois formules distinctes. L'offre Essential reprend l'essentiel justement des fonctionnalités offertes par l'ancienne version du PS Plus (accès au multijoueur en ligne, trois jeux offerts par mois, sauvegardes sur le cloud, etc.).

De leur côté, les formules Extra et Premium permettent notamment d'accéder à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5, mais aussi de titres rétro issus de la ludothèque de la PS3, de la PSP, de la PS1 et de la PS2.

Et justement, Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts avec le PS Plus Extra/Premium de mai 2023. On y retrouve des gros titres, comme Rachet & Clank : Rift Apart ou encore Watch Dogs : Legion. De quoi donc motiver certains à délaisser l'offre Essential pour les formules supérieures.

Changer d'offre PS Plus peut vous faire perdre des jeux

Mais attention toutefois, passer d'une offre à une autre peut provoquer quelques problèmes. Comme l'explique l'utilisateur Danikruces sur Reddit, il affirme avoir perdu l'accès au jeu Mafia 3 après avoir changé de formule justement. Et à ses yeux, il n'y a qu'une seule explication possible :

“J'ai récupéré Mafia 3 par le biais des jeux PS Plus gratuits d'août 2018 et j'ai totalement perdu l'accès au jeu. Je suppose que c'est parce que j'ai téléchargé Mafia Trilogy avec le PS Plus Premium, et que la trilogie a disparu de l'offre il y a environ 2 mois. Un ami a vérifié de son côté et il ne peut pas y accéder non plus”, détaille-t-il.

Et comme le suggèrent nos confrères du site PlayStation Lifestyle, il s'agirait en réalité d'un problème de licence. Pour faire simple, les abonnés Essential qui ont récupéré Mafia 3 en 2018 avaient une licence liée spécifiquement à leur offre.

Un souci récurrent dans la gestion des licences

En passant à un abonnement Premium, les joueurs ont pu demander à obtenir Mafia Trilogy, qui était disponible temporairement dans le catalogue. Par extension, les utilisateurs ont désormais accès au jeu via cette autre licence liée à leur formule. Sauf qu'au passage, la précédente licence a été révoquée.

Mais là où le bât blesse, c'est que Mafia Trilogy a été supprimé du catalogue PS Plus Premium il y a quelques temps. Résultat, les abonnés ne peuvent plus lancer Mafia 3, faute d'avoir une licence d'exploitation valide. “Quand Mafia Trilogy a été mis à disposition sur le PS Plus Premium, les joueurs ont récupéré un pack avec les trois jeux. Cette licence pour les trois jeux a écrasé la précédente. Celle que j'avais en téléchargeant uniquement Mafia 3 avec le PS+ de base. Conséquence, c'est comme si je n'avais jamais eu le jeu”, conclu Danikruces. Notez qu'un problème similaire est déjà survenu avec le RPG français Greedfall, avec une licence annulée en passant du PS Plus Essential au Extra.