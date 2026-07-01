PlayStation : Sony profite de la mort du marché physique pour annoncer celle des stores PS3 et PS Vita

Grosse journée pour Sony qui, non content d'avoir mis à mort le jeu vidéo au format physique, vient également d'annoncer la fermeture de ses stores PS3 et PS Vita. Puisqu'on vous dit que vous n'avez pas le droit d'être heureux.

Sacrée semaine pour le jeu vidéo. Alors que l'on attend avec crainte l'annonce officielle des licenciements de masse et de fermeture de studios chez Xbox, Sony s'est dit qu'il s'agissait du moment parfait pour annoncer ses propres mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, la firme japonaise a signé l'arrêt de mort du jeu vidéo au format physique, déclarant qu'à compter de 2028, soit probablement pour la sortie de la PS6, ses titres ne sortiront plus qu'au format physique.

On ne peut pas lui retirer un certain sens du timing. D'autant qu'au sein de maigres paragraphes de son billet de blog annonçant une nouvelle pourtant sismique, Sony avait apparemment encore assez de place pour glisser une autre douloureuse. Après la fermeture du store PSP en 2021, c'est désormais au tour des stores PS3 et PSP de le rejoindre dans son cercueil. Dans exactement un an, il ne sera plus possible d'acheter les jeux des consoles au format dématérialisé.

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Ne partez pas, Sony a d'autres mauvaises nouvelles à vous annoncer

« Nous savons que cette nouvelle risque de décevoir les joueurs de PS3 et de PS Vita qui ont un attachement particulier pour cette génération de jeux vidéo », écrit Sony dans son billet de blog.« La PS3 et la PS Vita marquent une étape importante dans l'histoire de PlayStation ; cette décision n'a donc pas été facile à prendre pour nous ». On vous laisse le soin de juger par vous-mêmes de la sincérité de cette déclaration poignante.

Pour rappel, le constructeur avait initialement prévu de fermer les stores PS3 et PS Vita en 2021 aux côtés de celui de la PSP, avant de finalement rétropédaler face à la colère des joueurs. Il faut croire qu'après de multiples augmentations de prix de la PS5, des licenciements massifs chez Bungie et une PS6 qui pourrait déjà coûter plus de 1000 €, c'était exactement le bon moment pour prendre cette décision.