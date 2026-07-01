PlayStation : Sony profite de la mort du marché physique pour annoncer celle des stores PS3 et PS Vita

Grosse journée pour Sony qui, non content d'avoir mis à mort le jeu vidéo au format physique, vient également d'annoncer la fermeture de ses stores PS3 et PS Vita. Puisqu'on vous dit que vous n'avez pas le droit d'être heureux.

Jeux PS3
Crédits : 123RF

Sacrée semaine pour le jeu vidéo. Alors que l'on attend avec crainte l'annonce officielle des licenciements de masse et de fermeture de studios chez Xbox, Sony s'est dit qu'il s'agissait du moment parfait pour annoncer ses propres mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, la firme japonaise a signé l'arrêt de mort du jeu vidéo au format physique, déclarant qu'à compter de 2028, soit probablement pour la sortie de la PS6, ses titres ne sortiront plus qu'au format physique.

On ne peut pas lui retirer un certain sens du timing. D'autant qu'au sein de maigres paragraphes de son billet de blog annonçant une nouvelle pourtant sismique, Sony avait apparemment encore assez de place pour glisser une autre douloureuse. Après la fermeture du store PSP en 2021, c'est désormais au tour des stores PS3 et PSP de le rejoindre dans son cercueil. Dans exactement un an, il ne sera plus possible d'acheter les jeux des consoles au format dématérialisé.

Sur le même sujet — Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Ne partez pas, Sony a d'autres mauvaises nouvelles à vous annoncer

« Nous savons que cette nouvelle risque de décevoir les joueurs de PS3 et de PS Vita qui ont un attachement particulier pour cette génération de jeux vidéo », écrit Sony dans son billet de blog.« La PS3 et la PS Vita marquent une étape importante dans l'histoire de PlayStation ; cette décision n'a donc pas été facile à prendre pour nous ». On vous laisse le soin de juger par vous-mêmes de la sincérité de cette déclaration poignante.

Pour rappel, le constructeur avait initialement prévu de fermer les stores PS3 et PS Vita en 2021 aux côtés de celui de la PSP, avant de finalement rétropédaler face à la colère des joueurs. Il faut croire qu'après de multiples augmentations de prix de la PS5, des licenciements massifs chez Bungie et une PS6 qui pourrait déjà coûter plus de 1000 €, c'était exactement le bon moment pour prendre cette décision.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

AliExpress dévoile une avalanche de promotions avec de nouveaux codes, les prix cassés sont au rendez-vous

Les opérations promotionnelles reprennent chez AliExpress. En parallèle des soldes, la plateforme casse le prix de nombreux produits high-tech avec des remises immédiates auxquelles s’ajoutent des codes promo cumulables. Smartphones,…

Ninja SLUSHi : avec cette double promotion, la machine à boissons glacées passe à prix mini, c’est parfait pour l’été !

Vous en avez marre de subir les journées de canicule ? Vous voulez une solution pour vous rafraîchir cet été ? Ninja propose en ce moment une double promotion sur…

Orange lance un forfait 5G gratuit avec 20 Go de data, qui en veut ?

Pour attirer les clients, Orange propose un essai gratuit donnant accès à un forfait mobile 5G avec 20 Go de data pendant 31 jours. Une condition pour en profiter :…

Ce détail oublié dans le passé d’une Tesla explique la dégradation surprenante de sa batterie

Le kilométrage ne dit pas tout sur la santé d’une batterie électrique. Une Tesla Model 3 en fait la démonstration parfaite. Son résultat déjoue les attentes de son conducteur, pourtant…

PlayStation annonce la fin des jeux physiques en 2028, la PS6 signe la mort du disque

Janvier 2028. Sony date la fin du support physique sur disque pour ses consoles PlayStation. Un véritable séisme qui va secouer le marché du jeu vidéo à tout jamais. Coup…

BMW dégaine l’iX5 et pulvérise ses rivaux avec une autonomie que personne n’attendait

BMW poursuit son offensive dans l’électrique haut de gamme. La marque dévoile l’iX5, la déclinaison zéro émission de son best-seller. Son autonomie annoncée grimpe à un niveau rarement atteint sur…

Cette découverte cachée sous la surface de Mars pourrait expliquer pourquoi la planète a été habitable

La planète rouge cachait un secret dans ses profondeurs. Des données de la sonde InSight révèlent un phénomène jusqu’ici observé uniquement sur Terre. Mars aurait pu rester habitable bien plus…

Xiaomi Robot Vacuum X10 : le puissant aspirateur robot est à moitié prix, vite !

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Pour vous faciliter la tâche, le Xiaomi Robot Vacuum X10 passe l’aspirateur à votre place et nettoie en profondeur vos…

RetroPad pour Windows 11 : le Bloc-notes très léger et sans l’IA Copilot

Si vous rêvez de retrouver le Bloc-notes de Windows “comme à l’époque”, sans superflu, réjouissez-vous : RetroPad est là. Développé par un ancien de chez Microsoft, il revient à l’essentiel….

Clicks Communicator : ce smartphone inspiré de Blackberry se montre sous toutes ses coutures, ça fait envie

. Dévoilé au CES 2026, le Clicks Communicator a enfin droit à une vidéo de présentation en bonne et due forme. Les anciens aficionados de Blackberry ne seront pas déboussolés,…