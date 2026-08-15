IA : moins d’un jeune sur dix croit encore aux bienfaits de cette technologie

L’intelligence artificielle pourrait bien être en train de perdre la confiance de la jeune génération. C’est en tout cas ce que révèle une étude, qui montre que ces derniers croient de moins en moins en cette technologie, ainsi qu’en ses dirigeants…

Ces dernières années, l’humanité est entrée dans une nouvelle ère : celle de l’intelligence artificielle. En effet, en 2026, celle-ci est partout. Textes, musiques et même vidéos : on ne compte plus la quantité de contenu généré par la machine. YouTube, par exemple, serait envahi de vidéos générées par l’IA. C’est également le cas de la plateforme de streaming musical Deezer, sur laquelle près de la moitié des chansons mises en ligne sont créées de toutes pièces par l’intelligence artificielle.

Et pourtant, l’IA n’est pas dénuée de défauts, loin de là. Tout d’abord, celle-ci est susceptible de commettre de nombreuses erreurs. D’ailleurs, fait amusant : un cabinet d’audit a présenté un rapport censé vanter les mérites de l’intelligence artificielle… truffé d’erreurs commises par l’IA. Mais ce n’est pas tout.

Intelligence artificielle : la confiance s’effrite

En effet, l’IA commence à prendre certaines libertés. On a par exemple pu voir celle-ci se rebeller et commencer à faire n’importe quoi. On a également pu voir une IA laissée sans surveillance mener une attaque, ce qui a poussé Nvidia à lever une armée de 52 entreprises.

Dans ce contexte, la confiance envers l’IA commence à s’effriter. D’ailleurs, les marques qui remplacent l’humain par l’IA font fuir leurs clients. En effet, selon un récent sondage, pas moins de 61 % des gens se méfient de l’intelligence artificielle. Et une nouvelle étude, menée par CNBC et Generation Lab, vient confirmer cette hypothèse.

L’enquête en question, menée sur plus d’un millier de jeunes Américains âgés de 18 à 34 ans, parle d’elle-même. Parmi ceux-ci, moins de 10 % pensent que l’IA peut être bénéfique. Pire encore : près de la moitié des personnes interrogées pensent que l’IA aura un impact négatif sur leur carrière professionnelle. Rien que ça.

Et les dirigeants des plus grandes entreprises d’IA ne sont pas épargnés. Près de 70 % des personnes interrogées disent ne pas faire confiance au PDG d’OpenAI, Sam Altman. Le patron de xAI, Elon Musk, ainsi que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, obtiennent un score similaire.