Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro écrase la concurrence avec un score complètement fou

La prochaine puce phare de Qualcomm se dévoile, et les premiers résultats sont impressionnants. En effet, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro afficherait des performances largement supérieures à celles des processeurs pour smartphones les plus puissants du marché.

Afin de fonctionner correctement, un smartphone a besoin de plusieurs composants. Nous retrouvons tout d’abord la RAM, indispensable à son fonctionnement. Seulement voilà : l’industrie traverse actuellement une importante crise de la RAM, ou « RAMageddon », qui touche de nombreux fabricants. Dans ce contexte, les smartphones Android pas chers risquent de disparaître très bientôt. Les smartphones haut de gamme les plus puissants, quant à eux, devraient rester en place, moyennant un coût de production et d’achat nettement plus élevé qu’auparavant.

Mais il ne faut pas oublier que tout bon smartphone a également besoin d’un processeur digne de ce nom. Dans ce cadre, les fabricants redoublent d’inventivité pour proposer des puces toujours plus performantes. Le plus célèbre d’entre eux est probablement Qualcomm, qui succombe à la tentation et prépare également une hausse des prix.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : la puce la plus puissante du marché ?

Qualcomm est notamment connu pour ses puces Snapdragon. D’ailleurs, avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm veut redevenir le roi incontesté des performances mobiles. Et pour cause : la puce du fabricant est un véritable monstre de puissance, selon nos propres tests. Mais celle-ci semble presque ridicule face à la prochaine génération de puces de Qualcomm.

En effet, le fabricant est en train de nous préparer sa sixième génération de puces pour smartphones, la Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Côté CPU, celle-ci disposerait de cœurs gravés en 2 nm, avec une architecture composée de 2 + 3 + 3 cœurs. La puce bénéficierait par ailleurs de 18 Mo de mémoire graphique, ce qui lui permettrait de prendre en charge certaines technologies d’upscaling dopées à l’IA.

Et, selon le leaker chinois Digital Chat Station, celle-ci battrait à plate couture la précédente génération de puces du marché, la Snapdragon 8 Elite Gen 5. En effet, la Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro afficherait un score global de 4 835 412 points. En d’autres termes, celle-ci serait plus de 20 % plus performante que sa petite sœur. Rien que ça.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore patienter quelques semaines avant d’en avoir le cœur net. En effet, Qualcomm devrait dévoiler sa nouvelle puce à l’occasion de l’événement Snapdragon Summit 2026, qui aura lieu du 22 au 24 septembre 2026.