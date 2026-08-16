Free donne un conseil utile pendant la canicule, l’iPhone 18 Pro s’offre des versions de luxe, c’est le récap’ de la semaine

Free rappelle l’utilité de la VoLTE en canicule, Caviar dévoile des iPhone 18 Pro hors de prix, un ordinateur quantique fonctionne sur une prise ordinaire, c’est le récap’ de la semaine.



Cette semaine, alors que Free Mobile conseille d’activer la VoLTE pour faciliter vos communications durant les fortes chaleurs, l’entreprise Caviar prépare déjà des versions de luxe du futur smartphone d’Apple. De son côté, une jeune société allemande conçoit un ordinateur quantique compatible avec une prise électrique classique, pendant qu’un test au soleil mesure la vraie différence de chaleur selon la couleur d’une carrosserie. Enfin, le constructeur OnePlus s’apprête à quitter le marché européen et réserve une surprise à ses clients.

OnePlus quitte l’Europe et offre un dernier cadeau à ses fans

Le marché européen du smartphone devient trop complexe, et OnePlus s’apprête à tirer sa révérence en Europe et aux États-Unis pour laisser toute la place à sa maison mère, Oppo. Avant de partir, la marque chinoise distribue un chargeur sans fil magnétique AIRVOOC de 50 W à ses utilisateurs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Pour tenter d’en profiter, il faut lier son compte OnePlus à un compte Oppo et s’inscrire à la newsletter officielle, dans la limite des 5 600 exemplaires disponibles.

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Caviar lance des précommandes pour des iPhone 18 Pro surmesure

À un mois de la keynote d’Apple, l’entreprise Caviar ouvre déjà les précommandes pour des versions ultra-luxueuses des futurs iPhone 18 Pro et Pro Max. Habillés d’or, de cuir et de matériaux nobles, les cinq modèles proposés oscillent entre 8 700 et 9 400 euros. Sur le site, la fiche produit du futur iPhone évoque déjà plusieurs nouveautés, comme l’arrivée d’un capteur photo à ouverture variable ou d’un bouton caméra 100 % tactile. Attention toutefois, il ne s’agit que de rumeurs pour l’instant, Apple n’ayant encore rien officialisé.

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Free invite ses abonnés à activer la VoLTE pour l’été

Face aux fortes chaleurs et aux risques d’incendies, Free a envoyé un mail à ses clients pour leur rappeler les bons réflexes en cas d’urgence. L’opérateur conseille notamment d’activer la VoLTE sur son smartphone, une option qui fait passer les appels par le réseau 4G plutôt que par le réseau classique. Cela permet d’obtenir une meilleure qualité de communication pour joindre les secours si le réseau ordinaire stagne ou capte mal. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans les paramètres réseau du téléphone (sous « Connexions puis Réseaux mobiles » sur Android ou « Données cellulaires puis Voix et données » sur iPhone).

Lire : Free explique pourquoi il est essentiel d’activer la VoLTE sur smartphone en période de canicule

Voiture noire ou claire : laquelle chauffe le plus au soleil ?

Pour trancher ce débat estival, des chercheurs ont exposé deux voitures identiques, l’une noire, l’autre argentée, sous un soleil de plomb pendant toute une journée. Résultat, si la carrosserie sombre grimpe jusqu’à 25 °C de plus que la claire, l’écart de température dans l’habitacle n’est que de 5 °C environ. Le vrai responsable de la chaleur reste le rayonnement solaire à travers les vitres. La couleur extérieure joue tout de même sur la climatisation, qui demande un peu plus d’énergie sur le modèle noir pour refroidir l’air à bord.

Lire : Des chercheurs ont laissé rôtir deux voitures au soleil pour enfin savoir si une voiture noire chauffe vraiment plus à l’intérieur

Une start-up vend un ordinateur quantique utilisable sur une simple prise

Alors que les ordinateurs quantiques demandent habituellement des systèmes de refroidissement très lourds, la start-up allemande SAXON Q commercialise une machine capable de fonctionner à température ambiante. Grâce à l’utilisation d’un diamant de synthèse, son appareil tient dans une baie de serveur standard et se branche directement sur le secteur. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l’été.

Lire : Cette start-up vend un ordinateur quantique qui se branche sur une prise de courant



Nos tests de la semaine

Asus ProArt PZ14 : un PC portable hybride qui peine à convaincre

L’Asus ProArt PZ14 séduit d’abord par sa modularité et son superbe écran OLED, très agréable à utiliser grâce à des couleurs fidèles et peu de reflets. Porté par une puce Qualcomm, le PC offre de bonnes performances générales, complétées par un NPU efficace et une connectique pratique avec son lecteur SD. Mais la tablette montre vite ses limites avec ses performances graphiques qui restent en retrait, les quelques bugs de compatibilité qui persistent et l’autonomie en bureautique qui s’avère trop courte. Sans stylet fourni de série et avec une puissance globale en dessous des autres modèles de la gamme, le bilan reste mitigé pour un appareil haut de gamme. On regrette également l’absence de lecteur d’empreintes digitales

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Xiaomi Smart Band 10 Pro : un suivi sport plus précis mais un bracelet qui ne révolutionne rien

Proposé sous la barre des 80 euros, le Xiaomi Smart Band 10 Pro affine une formule déjà bien rodée. On apprécie son design soigné plus fin et léger, son écran plus lumineux en extérieur, ainsi qu’un suivi santé renforcé par un nouveau capteur cardiaque plus précis et la mesure de la VFC pour le sommeil. L’autonomie dépasse une semaine en usage intensif et le GPS intégré reste de la partie. En revanche, le bracelet manque d’innovations marquantes par rapport au modèle précédent, le fermoir s’avère peu pratique et l’absence de micro comme de haut-parleur réduit les fonctions de communication. Le GPS montre aussi ses limites en milieu urbain et le mode Always-On fait fondre la batterie.

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