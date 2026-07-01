PlayStation annonce la fin des jeux physiques en 2028, la PS6 signe la mort du disque

Janvier 2028. Sony date la fin du support physique sur disque pour ses consoles PlayStation. Un véritable séisme qui va secouer le marché du jeu vidéo à tout jamais.

Coup de tonnerre dans l'industrie du jeu vidéo. “La production de disques physiques pour les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation prendra fin en janvier 2028”, vient d'annoncer Sony au détour d'un communiqué laconique. Cet article a des airs de nécrologie, et pour cause : il s'agit de la mort du jeu vidéo tel qu'on le connaît depuis notre enfance.

“Face à l'évolution des préférences des consommateurs et du secteur du divertissement en général, qui délaissent les supports physiques au profit du numérique, la production de disques pour tous les nouveaux jeux sur consoles PlayStation sera arrêtée à partir de janvier 2028”, explique l'entreprise japonaise. Dans un an et demi, les nouveaux jeux seront donc disponibles uniquement en format numérique sur le PlayStation Store et chez les revendeurs. Les titres déjà sortis ou à paraître avant janvier 2028 ne sont pas concernés, est-il précisé.

La PS6 passe au tout dématérialisé, c'est la mort du disque chez Sony

“Pour Sony Interactive Entertainment, il est tout à fait naturel de s'adapter aux tendances de consommation, la préférence générale pour les supports numériques dépassant largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux attentes de notre communauté en matière d'accès et de pratique des jeux vidéo”, ajoute la firme. Un argument difficilement audible : il est tout à fait possible de continuer à proposer un support physique tout en améliorant l'expérience en dématérialisé.

On sait que PlayStation souhaite se débarrasser des disques physiques depuis longtemps afin d'augmenter ses marges. En forçant les joueurs à passer par le PlayStation Store, Sony évite les coûts de distribution et de logistique, et s'assure une belle commission sur la vente de jeux d'éditeurs tiers. Le dématérialisé complique aussi fortement l'écosystème de l'occasion, obligeant à acheter en neuf. Cette décision est un coup dur aussi bien pour les consommateurs que pour les magasins physiques, déjà en difficulté.

La position de domination de Sony, qui pourra dicter ses règles comme il l'entend, n'en sera que renforcée. On peut déjà anticiper que la PS6 ne sera pas équipée d'un lecteur de disque. Un lecteur externe sera peut-être proposé pour lire les jeux des générations précédentes. Pour la musique ou les jeux vidéo, Sony aura pourtant été un acteur majeur dans la popularité de ce format, auquel il contribue donc fortement à la fin.