Votre VPN plombe-t-il vraiment l’autonomie de votre smartphone ? Ce que montrent les mesures réelles

Vous trouvez que votre smartphone tient moins longtemps qu’il ne devrait ? Le premier réflexe pourrait vous conduire à vérifier le menu Batterie pour identifier les applications les plus énergivores. Pour de nombreux utilisateurs, le VPN apparaît souvent parmi les premiers responsables. Pourtant, le pourcentage affiché ne correspond pas forcément à l’énergie réellement consommée par l’application.

VPN et batterie

Tout le monde rêve d’un smartphone dont l’autonomie s’étend sur plusieurs jours, mais la révolution dans le domaine des batteries n’a pas encore eu lieu. De nombreux smartphones ont encore du mal à tenir la journée avec un usage relativement intensif.

Si vous surveillez parfois les applications les plus énergivores, vous avez peut-être déjà vu votre VPN remonter parmi celles que le système désigne comme les principales responsables. Cela paraît logique car une fois connecté, le VPN continue de fonctionner en arrière-plan.

Le téléphone doit chiffrer les données, les envoyer vers un serveur, puis déchiffrer le trafic reçu. Mais le chiffre affiché par Android ou iOS peut aussi englober une partie de l’activité des autres applications qui utilisent le tunnel.

Ce que cache le pourcentage attribué au VPN

En mai 2026, West Coast Labs a testé NordVPN sur six appareils fonctionnant sous Android ou iOS. Le laboratoire ne s’est pas contenté des estimations fournies par les systèmes d’exploitation. Des instruments reliés directement aux appareils ont mesuré l’énergie réellement consommée avec et sans VPN.

Après une heure de streaming, les smartphones ont attribué en moyenne environ 49 % de la consommation de la session à NordVPN. La mesure réelle indiquait quant à elle que l’activation du VPN n’avait ajouté que 1,6 à 2,1 % par rapport au même usage sans protection. Sur 24h, la surconsommation effective est restée dans les mêmes proportions : 1,4% sur Android et 1,8% sur iOS.

Le VPN se retrouve dans une position particulière. Les données de YouTube, du navigateur, des réseaux sociaux ou d’une sauvegarde cloud passent toutes par son application. Le système peut donc lui rattacher une activité réseau qui aurait existé même sans tunnel chiffré. Les 49 % ne correspondent pas à 49 points de batterie engloutis par le VPN à lui seul.

Ces résultats proviennent du rapport de West Coast Labs publié en 2026. L’étude a été commandée par NordVPN et porte uniquement sur son application. D’autres VPN pourraient donc afficher des chiffres différents, mais ces observations montrent qu’un classement établi par le système peut fortement exagérer la consommation réelle des VPN.

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Le protocole utilisé a un gros impact

Une application mal optimisée ou qui utilise des technologies lourdes peut accentuer la surconsommation, contrairement à VPN conçu pour limiter son activité en arrière-plan. Le protocole utilisé joue donc un rôle important. Dans son étude, West Coast Labs a comparé le protocole NordLynx, basé sur Wireguard, à OpenVPN. Pour transporter la même quantité de données, NordLynx a consommé 31 % d’énergie en moins sur Android et 24 % en moins sur iOS par rapport à OpenVPN UDP.

Le réseau a aussi une grande influence. Un signal faible oblige déjà le modem à fournir davantage d’efforts. Des basculements répétés entre Wi-Fi, 4G et 5G imposent en plus au VPN de reconstruire son tunnel. Sur un téléphone ancien ou doté d’une batterie usée, la surcharge peut devenir plus importante au cours de la journée.

Faut-il couper le VPN pour préserver la batterie ?

Sur un smartphone récent, désactiver systématiquement un VPN bien optimisé devrait apporter un gain d’autonomie assez faible. Le pourcentage affiché dans les réglages ne justifie pas une telle décision. Observez surtout l’évolution réelle de l’autonomie et le comportement du téléphone au repos.

En cas de doute, vous pouvez effectuer vos propres essais. Comparez deux périodes de durée similaire, la première avec le VPN activé et la seconde sans VPN. Partez du même niveau de charge et conservez autant que possible la même luminosité, le même réseau ainsi qu’un niveau d’utilisation comparable. Cette méthode n’offre pas la précision d’une mesure en laboratoire, mais elle permet de repérer un écart important.

En utilisant le protocole WireGuard ou une implémentation dérivée comme NordLynx, l’impact sur l’autonomie devrait rester limité. Si vous remarquez une forte baisse, cela peut être lié à l’utilisation d’un protocole gourmand comme OpenVPN, mais aussi à des reconnexions fréquentes du VPN, à l’utilisation d’un réseau instable ou à une application mal optimisée.

Le mythe part donc d’un fait réel : l’utilisation d’un VPN augmente légèrement la consommation d’énergie, mais pas nécessairement dans les proportions parfois indiquées par le système d’exploitation. Le classement devient trompeur lorsque le téléphone rattache au VPN une partie de l’activité réseau générée par les autres applications. Pour mesurer son impact réel, faites vos propres essais en comparant l’autonomie obtenue avec et sans VPN dans des conditions similaires.


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