PS4, PS5 : Sony supprime des milliers de jeux du PS Store depuis janvier, mais c’est une bonne nouvelle

Vous ne l'avez sans doute pas remarqué, et pourtant, plusieurs centaines de jeux ont disparu du jour au lendemain du PS Store. Le coupable est vraisemblablement Sony, bien que la firme n'ait pas communiqué sur le sujet. On vous explique ce qu'il se passe.

PlayStation Store

Si le Nintendo eShop est depuis longtemps critiqué pour sa modération quasi inexistante, les développeurs de shovelwares (ces jeux à la qualité très douteuse littéralement développés à la pelle, ayant pour seul but d'amasser de l'argent rapidement et facilement) n'hésitent pas à s'immiscer sur d'autres plateformes. Steam fait bien sûr partie des favorites dans cette catégorie, mais Sony et son PlayStation Store ne sont pas en reste.

La différence étant sans doute la réaction des concernés face à ce phénomène. Là où l'on ne voit quasiment jamais Valve et Nintendo faire le ménage, Sony n'hésite pas à supprimer à la pelle (décidément) des centaines, voire des milliers de jeux d'un jour à l'autre. En janvier de cette année déjà, ce sont 1200 jeux de mauvaise qualité qui ont été supprimés du PS Store. Rebelote au mois de février, suite à une enquête d'IGN pointant du doigt la recrudescence du phénomène.

Sony fait une nouvelle fois le ménage sur son PS Store

Et la firme n'en a visiblement pas terminé avec les développeurs véreux. Il y a quelques jours, l'un d'entre eux a été directement ciblé par une nouvelle vague de suppression. Le studio Nosta Games a ainsi vu 90 de ses jeux partir en fumée du PS Store. Si l'on compte l'ensemble des localisations régionales, le nombre de jeux supprimés grimpe à 700. Sur son serveur Discord, Nostra Games a confirmé avoir été ciblé par Sony et indique ne pas avoir été prévenu en amont de la mesure. Qu'à cela ne tienne, ils continueront à proposer leurs jeux sur l'eShop et Steam, ajoute-t-il.

Sur le même sujet — Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

De son côté, Sony se refuse toujours à communiquer sur le sujet. On ne sait donc pas véritablement ce qui a motivé l'éditeur à s'en prendre particulièrement à Nostra Games — outre l'évidente mauvaise qualité de ses jeux. Il est possible l'utilisation intensive de l'IA générative par le studio ait pesé dans la balance, bien que, contrairement à Steam, Sony n'a aucune directive claire sur la question.


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