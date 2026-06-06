Marvel’s Wolverine : tout ce que l’on sait déjà sur la plus grosse exclusivité PlayStation 5 de 2026

Marvel’s Wolverine est sans doute le jeu sur lequel Sony mise le plus depuis de longues années. En fait, c’est très probablement trois ans depuis la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 (du même studio, Insomniac Games) qu’une exclusivité PlayStation est aussi attendue, ceci d’autant plus que le nouveau jeu des créateurs de Ratchet & Clank ne devrait pas sortir ailleurs que sur PlayStation 5 ! À trois mois de sa sortie sur PS5, nous vous proposons dans cet article de faire le point complet sur tout ce qu’il faut savoir sur Marvel’s Wolverine.

Cela fait déjà un petit bout de temps que l’on parle d’une nouvelle adaptation de l’univers Marvel du côté d’Insomniac Games et de PlayStation. En effet, c’est lors du PlayStation Showcase diffusé en septembre 2021 que le studio américain, auteur (entre autres) des séries Spyro the Dragon et Ratchet & Clank, révélait à la fois Marvel’s Spider-Man 2, à paraître deux ans plus tard, et un teasing de Marvel’s Wolverine. Depuis cette date, le projet semble être passé par de nombreuses étapes plus ou moins délicates, notamment une fuite de données massive dont fut victime le développeur californien fin 2023, et n’a pas fait officiellement parler de lui pendant quatre ans. De retour lors du State of Play de septembre 2025, le jeu d’Insomniac Games semblait cette fois-ci plus proche que jamais, et neuf mois plus tard, il s’est montré suffisamment en détail pour que nous puissions vous résumer l’essentiel de tout ce qu’il faut savoir sur Marvel’s Wolverine, la future exclusivité PS5 !

Marvel’s Wolverine, c’est quoi ?

Après avoir exploré en long et en large l’univers de Spider-Man, d’assez loin la licence Marvel la plus populaire, Insomniac Games va désormais s’attaquer à un autre personnage majeur créé par ce géant du divertissement : Wolverine, issu de l’univers X-Men.

Wolverine est un des innombrables super-héros de l’univers Marvel, et à l’instar de Spider-Man qui n’est autre que Peter Parker “dans la vraie vie”, le héros de ce nouveau jeu vidéo est un être humain plus conventionnel du nom de James Howlett. Cependant, c’est sous le pseudonyme de Logan qu’il se fait connaître, soucieux de cacher son identité en tant qu’agent secret du gouvernement canadien, avant de devenir membre des X-Men sous le nom de Wolverine, vêtu de sa célèbre combinaison jaune et noir et – surtout – des griffes impressionnantes au bout de ses mains, sa marque de fabrique.

Ainsi, Marvel’s Wolverine est un nouveau jeu d’action-aventure à la troisième personne nous faisant incarner ce super-héros plus tranchant (c’est le cas de le dire) et violent que Spider-Man, à travers des combats au corps à corps beaucoup plus sanglants que dans les aventures de l’homme-araignée.

Marvel’s Wolverine est-il un open world ?

À la différence des trois jeux Marvel’s Spider-Man (nous incluons le spin-off “Miles Morales” dans cette série), il ne se déroulera pas dans un monde ouvert, mais proposera une structure plus linéaire, inspirée des jeux de Naughty Dog tels Uncharted ou The Last of Us.

Quand sort Marvel’s Wolverine ?

La sortie de Marvel’s Wolverine est prévue pour le 15 septembre 2026, simultanément dans le monde entier. Cette date ayant été révélée il y a plusieurs mois et confirmée durant le “State of Play” diffusé par Sony le 2 juin, il n’y a aucun doute concernant un potentiel report : Wolverine devrait bien être à l’heure et au rendez-vous à la rentrée !

Sur quelles plates-formes sortira Marvel’s Wolverine ?

En tant que jeu vidéo réalisé par un studio appartenant à Sony et à la galaxie “PlayStation Studios” (en l’occurrence le studio Insomniac Games), Marvel’s Wolverine est de facto une exclusivité PlayStation 5, sur laquelle le constructeur semble beaucoup miser.

Sony ayant récemment fait machine arrière concernant sa politique de portage des exclusivités PS5 sur PC, il semblerait qu’il faille faire une croix sur une potentielle version Steam dans le futur, et que Marvel’s Wolverine demeure exclusif PlayStation (ce qui laisse la porte ouverte, peut-être, à une possible version améliorée et/ou avec contenus additionnels sur une hypothétique PS6 plus tard).

À quel prix sera vendu Marvel’s Wolverine ?

À l’instar de toutes les autres exclusivités PlayStation 5 des studios majeurs de Sony, Marvel’s Wolverine sera vendu au tarif public conseillé de 79,99 €, que ce soit sur le PlayStation Store ou dans sa version boîte. Malheureusement pour les collectionneurs, et à la grande surprise des fans, aucune édition limitée ou collector ne semble prévue.

Sony propose néanmoins sur le PlayStation Store une version à 89,99 € appelée “Digital Deluxe Edition” qui contiendra, en plus du jeu de base, des contenus cosmétiques ainsi que quelques contenus déverrouillés de façon anticipée.



Ainsi, cette édition numérique spéciale proposera dé débloquer immédiatement trois points de technique, ainsi que d’accéder à :

cinq tenues exclusives (“Incroyable”, “Bestial”, “Ère d’Apocalypse”, “Chasse nocturne” et “Nouveau cuir”) ;

et également cinq griffes exclusives (“Griffes lisses”, “Griffes creuses”, “Griffes épaisses” , “Griffes en échine dentelée” et “Griffes effilées”).

Cette “Digital Deluxe Edition” contiendra aussi le déverrouillage de tous les bonus de précommande du jeu, à savoir :

le déverrouillage anticipé de la tenue marron classique ;

le déverrouillage anticipé des Griffes réfléchissantes ;

un point de technique bonus (en plus des trois déjà inclus, voir ci-dessus) ;

quatre avatars PlayStation pour votre profil sur PS5.

Qui est le développeur de Marvel’s Wolverine ?

Marvel’s Wolverine, à l’instar des trois derniers jeux sous licence Marvel exclusifs PlayStation, est développé par le studio Insomniac Games, basé à Burbank en Californie.

Racheté en 2019 par Sony pour l’intégrer définitivement à son futur label de développeurs “PlayStation Studios”, ce studio américain a une longue histoire avec PlayStation, qui remonte à trente années déjà. En effet, Insomniac Games a débuté sur la première console de Sony en 1996 avec le jeu Disruptor, avant de se faire un nom avec la célèbre trilogie Spyro the Dragon sur cette même machine.

C’est cependant sur PlayStation 2 que Insomniac Games va se faire encore davantage un nom avec une licence qui n’a manqué aucune console PlayStation depuis : Ratchet & Clank, dont le dernier opus en date (“Rift Apart”) est paru en 2021 sur PlayStation 5.



Même s’il a développé quelques jeux mobile et multi-plate-forme au milieu des années 2010 (avec notamment Sunset Overdrive en 2014, une exclusivité Xbox One), Insomniac Games a toujours été très lié à PlayStation, développant également la trilogie Resistance en exclusivité pour Playstation 3 entre 2006 et 2011.

En 2018, Insomniac Games est devenu le studio de référence de Sony pour illustrer sa collaboration avec Marvel Studios, à travers Marvel’s Spider-Man, encore à ce jour l’exclusivité PlayStation la plus vendue et le deuxième jeu le plus vendu de la PlayStation 4 derrière l’intouchable Grand Theft Auto V.

Insomniac Games a ensuite développé un spin-off intitulé Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sorti conjointement sur PlayStation 4 et PlayStation 5 à la sortie de cette dernière en novembre 2020, puis une suite, Marvel’s Spider-Man 2, parue exclusivement sur PlayStation 5 en octobre 2023 avant d’être portée sur PC ultérieurement, comme ses trois précédentes productions.

Ainsi, d’une certaine façon, c’est pour fêter son trentième anniversaire que le studio fondé par Ted Price revient avec une nouvelle exclusivité PlayStation, et un lien encore davantage renforcé avec l’univers Marvel, à travers le développement et la sortie de Marvel’s Wolverine !

Que doit-on attendre d’un nouveau jeu comme Marvel’s Wolverine ?

Vu qu’il s’agit de l’adaptation d’un univers tiré des comics mais aussi (et surtout) des films Marvel, et que le studio en charge de son développement a l’expérience de ce type de production sur consoles PlayStation en (très) haute définition, on ne peut que légitimement espérer de Marvel’s Wolverine qu’il soit spectaculaire.

Cependant, l’aspect cinématographique et la qualité de la réalisation ne peuvent suffire : il faut que Marvel’s Wolverine soit un jeu d’action jouissif, et le plus viscéral possible. Les différentes bandes-annonces ont laissé espérer un titre davantage orienté vers le combat (façon beat them all) que l’exploration, et c’est au niveau de la mise en scène des scènes d’affrontement, et l’aspect particulièrement immersif de ces dernières, que le jeu de Insomniac Games sera attendu au tournant.

On peut également raisonnablement espérer que Marvel’s Wolverine constitue une claque visuelle de premier ordre. Depuis plusieurs générations, les productions du studio Insomniac Games sont toujours parmi les plus qualitatives des développeurs travaillant exclusivement pour PlayStation. Et comme ce titre arrive près de six ans après la sortie de la PlayStation 5, il y a fort à parier que l’exploitation de la console de Sony soit totale, tout comme son optimisation pour le modèle “Pro” de la machine.

En résumé, on attend de Marvel’s Wolverine qu’il nous livre une expérience cinématique et visuelle forte manette en main, où le spectacle se fera à la fois dans la réalisation et la mise en scène de combats plus violents et ravageurs que jamais. Enfin, bien entendu, on compte sur le savoir-faire d’Insomniac Games en termes de narration pour livrer une aventure mémorable d’un point de vue purement scénaristique, afin d’offrir à la PlayStation 5 un nouveau jeu d’action-aventure dans la lignée des productions des studios Sony dans ce style qui les caractérise tant depuis plusieurs générations.

Que raconte le scénario de Marvel’s Wolverine ?

Comme son titre l’indique, Marvel’s Wolverine nous met dans la peau de James Howlett alias Logan. Ce dernier est rattrapé par son passé en tant que Wolverine, une identité avec laquelle il espérait en avoir terminé.



Les événements du jeu se déroulent trois ans après que Wolverine ait quitté la “Team X”, unité d’intervention mutante qu’il va devoir réintégrer contre son gré pour défendre l’humanité et les mutants contre une nouvelle menace. Ces derniers se doivent de vivre reclus dans la peur, et personne ne peut leur venir en aide en-dehors de la Team X.

Logan se doit donc de sortir à nouveau ses célèbres griffes en adamantium pour se battre à travers le monde, dans une aventure qui le fera voyager au Japon, au Canada ou encore sur l’île de Madripoor, archipel fictif inspiré de Singapour et imaginée par Marvel.

Au programme de cette aventure forte en sensations, il est également prévu de retrouver des personnages forts de l’univers de X-Men, tels que Jean Grey, Bolivar Trask ou encore Dents-de-Sable…

Faut-il avoir joué à un autre jeu vidéo de l’univers Marvel (ou un autre jeu Wolverine) avant de se lancer dans Marvel’s Wolverine ?

S’il y a eu d’autres jeux vidéo Wolverine et/ou issus de l’univers X-Men dans l’histoire de l’industrie, ces derniers n’ont ni été développés par Insomniac Games, ni par des studios sous contrat d’exclusivité avec Sony à destination des consoles PlayStation. Il n’est donc pas fondamentalement nécessaire d’y avoir joué, mais plutôt d’être familier avec l’univers de Logan et/ou de Wolverine, voire de X-Men en général.

Nous aurions cependant tendance à vous recommander d’avoir déjà joué à un des jeux Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games, afin d’être déjà familiarisé avec le gameplay et la mise en scène du studio californien vis-à-vis de ce genre de production. Ceci est néanmoins tout aussi facultatif : Marvel’s Wolverine racontant une histoire originale, il semble pouvoir s’apprécier indépendamment de toute expérience préalable de cet univers sur consoles et PC, bien qu’une connaissance de l’univers Marvel constitue un plus non négligeable pour l’appréhender dans des conditions idéales.