State of Play juin 2026 : comment suivre en direct l’annonce de Wolverine et du prochain jeu Naughty Dog sur PS5 ?

Dans quelques heures se tiendra le prochain State of Play de Sony, qui donnera le coup d'envoi de l'édition 2026 du Summer Game Fest. Au programme, l'annonce des prochaines (et dernières ?) grosses cartouches de la PS5, notamment le très attendyu Wolverine, un spin-off de Gof of War et le prochain Naughty Dog. Voici comment suivre en direct la conférence.

marvel's wolverine

Ça y est, les festivités annuelles du jeu vidéo peuvent commencer. Depuis quelques années, le mois de juin rime avec avalanches d'annonces et de trailers pour les gamers du monde entier. En cause, le Summer Game Fest, l'initiative de Geoff Keighley, déjà responsable des Game Awards, qui a profité de la lente mort de l'E3 pour regrouper toutes sortes de conférences sur  quelques jours. Et comme chaque année, c'est Sony qui ouvre le bal avec son State of Play.

Cette fois, personne ne fera la blague du remake de Bloodborne à venir, cet espoir ayant définitivement été enterré à l'annonce de la fermeture de Bluepoint Games. En revanche, nous devrions tout de même avoir droit à un certain nombre d'annonces juteuses, notamment de jeux attendus depuis des années par les joueurs. Au programme : du Wolverine, du God of War, et sûrement même du Naughty Dog.

Sur le même sujet — PlayStation arrête les jeux PC, mais on pourra quand même jouer à Wolverine ou Saros sur ordinateur de cette manière

Quand et comment suivre la conférence Google I/O 2026 ?

  • Quand a lieu la conférence State of Play de juin 2026 : ce mardi 2 juin 2026
  • À quelle heure le live va-t-il commencer : à 23 heures (heure française)
  • Comment suivre le live de Sony en direct: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube ci-dessous et grâce aux différents articles que nous publierons en continu.

Que faut-il attendre de ce nouveau State of Play ?

Les State of Play n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes des joueurs, la conférence étant censée dévoiler les prochaines grosses cartouches de la PS5. Mais cette fois, on peut raisonnablement s'attendre à du lourd. Premièrement, parce qu'il s'agira sans doute du baroud d'honneur, ou du moins de celui approchant, de la PS5. Pour rappel, la PS6 est à l'heure actuelle prévue pour 2027, probablement vers la fin de l'année. Sony aura donc le temps de diffuser d'autres State of Play, mais les jeux présentés ce soir seront sûrement parmi les derniers gros titres de la console.

Alors quels sont-ils ? Sony le dit lui-même, la conférence laissera une place de choix à Marvel's Wolverine, le nouveau jeu d'Insomniac Games (déjà responsable des Marvel's Spider-Man) dont on entend parler depuis un certain temps déjà. Le jeu est prévu pour le 15 septembre prochain. Nous devrions donc avoir droit à beaucoup plus d'images de gameplay que dans le dernier trailer.

Il est également très probable que nous ayons un aperçu plus poussé d'Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) qui a déjà montré le bout de son nez dans un précédent State of Play. L'histoire est encore quelque peu mystérieuse, nous devrions donc avoir un peu plus de détails à son sujet ce soir.

Il se murmure aussi qu'une autre licence culte de Sony sera présente : God of War, dont le prochain opus fait parler de lui depuis plusieurs mois. Alors que la série Amazon Prime Video est en préparation, il est on ne peut plus probable que Santa Monica travaille sur un nouveau jeu. Des rumeurs prétendent d'ailleurs que celui-ci nous fera incarner Faye, la compagne décédée de Kratos dans le reboot de 2018, dans un préquel à cette histoire.

Enfin, le State of Play mettant à l'honneur les studios partenaires de Sony, il est possible que nous ayons des nouvelles de Guerilla (Horizon), ou encore de Housemarque qui pourrait dévoiler un DLC pour Saros, ou même de Sucker Punch qui pourrait en faire de même pour Ghost of Yotei.


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