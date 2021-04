Sony annonce dans un post du PlayStation blog que le magasin PlayStation Store des PS3 et PS Vita restera ouvert malgré une fermeture annoncée cet été. La firme explique avoir réalisé l'importance de pouvoir encore acheter des jeux sur ces plateformes pour les joueurs. Le magasin de jeux vidéo devrait néanmoins disparaître sur PSP à partir du 2 juillet 2021 comme initialement prévu.

En mars, le constructeur de consoles annonçait en effet dans une note interne que le PlayStation Store fermera ses portes sur PS3 ,PS Vita et PSP cet été. Mais dans un nouveau post sur le PlayStation Blog, le patron de Sony Jim Ryan explique avoir trouvé un compromis pour éviter une fermeture totale du PlayStation Store sur ces plateformes vintage. “

Récemment nous avons prévenu les joueurs que le PlayStation Store vivrait une fermeture programmée sur PS3, PS Vita et PSP cet été”, commence le PDG de Sony.“Après plus ample réflexion, il est apparu clairement que nous avons pris la mauvaise décision. Aujourd'hui je suis heureux de vous dire que nous allons continuer les opérations du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. Les fonctionnalités commerciales de la PSP seront décommissionnées comme prévu le 2 juillet 2021”.

Le patron de Sony explique que la décision initiale de fermer le magasin de jeux vidéo sur ces consoles “est née d'une série de facteurs, dont les défis de prise en charge client pour des appareils anciens et notre capacité à consacrer davantage de ressources à nos appareils récents sur lesquels jouent la majorité de nos joueurs”.

Et Jim Ryan d'ajouter : “nous comprenons désormais que pouvoir continuer à acheter des jeux PS3 et PS Vita jusqu'à nouvel ordre est fondamental pour nombre d'entre-vous, je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution pour la poursuite des opérations”.

Le responsable conclut, plein d'enthousiasme : “je suis heureux de pouvoir garder en vie ce morceau de notre histoire pour le plus grand plaisir des joueurs, tandis que nous continuons à créer des mondes dernier-cri sur PS4 et PS5 et la prochaine génération de réalité augmentée”.

Lancée le 17 novembre 2006 en Europe la PlayStation 3 s'est écoulée à 87,41 millions d'unités dans le monde. On doit à cette plateforme des titres cultes comme GTA 5 Grand Theft Auto qui s'est écoulé à 21,50 millions d'exemplaires. Plus près de nous, la production de la PS Vita ne s'est arrêtée qu'en 2019 – le nombre d'unités vendues est plus modeste, de l'ordre de 16 millions.