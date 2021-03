Playstation Store : les magasins PS3, Vita et PSP fermeront dès cet été 2021

Le Playstation Store sur PS3, PS Vita et PSP fermeront dès cet été 2021. L'information nous provient de nos confrères du site TheGamer, et selon leurs dires, Sony devrait confirmer la nouvelle à la fin du mois de mars 2021.

Décidément, Sony procède à un grand ménage de printemps en ce mois de mars 2021. En premier lieu, la firme nippone a annoncé la fin de la vente et de la location de films et séries sur le Playstation Store. Quelques jours plus tard, l'entreprise confirme la suppression des communautés sur PS4, une fonctionnalité pourtant bien pratique qui permettait de rentrer rapidement en contact avec les joueurs d'un titre spécifique.

L'annonce du jour concerne à nouveau le Playstation Store. D'après des informations du site TheGamer, Sony compte fermer le Playstation Store sur PS3, PS Vita et PSP durant l'été 2021. TheGamer tient cette information d'une source en interne proche du dossier. Selon les confidences de la source, les magasins PS3 et PSP fermeront en premier le 2 juillet 2021, suivi par la boutique PS Vita le 27 août 2021.

Plus de jeux et DLC numériques sur PS3, PS Vita et PSP

À compter de ces deux dates, il ne sera plus possible d'acheter des jeux au format numérique ou des contenus téléchargeables sur ces trois consoles. Il convient toutefois de prendre cette nouvelle avec des pincettes, tant que nous n'avons pas confirmation de la part de Sony. Pour rappel, la PS3 a été lancée en novembre 2006 au prix exorbitant de 600 €. Au total, Sony a écoulé pas moins de 87 millions de consoles durant les 11 années de carrière de la machine. Durant cette période, Sony a sorti pas moins de trois déclinaisons : les modèles classiques appelés “PS3 Fat”, puis la PS3 Slim et la PS3 Ultra Slim.

La PSP a connu un succès similaire, avec pas moins de 81 millions de consoles écoulées depuis sa sortie en 2005. La situation est moins reluisante concernant la PS Vita, qui est clairement l'un des plus gros flops de Sony. Lancée en 2011, le constructeur confirme l'arrêt de la production de la console portable en 2017, après avoir vendu seulement une douzaine de millions de machines. Malgré ses qualités indéniables (la PS Vita offrait des performances quasiment équivalentes à une PS3), la console portable n'a jamais réussi à s'imposer face à la Nintendo 3DS (75 millions de consoles écoulées en septembre 2020).

Source : TheGamer