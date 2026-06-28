Une PS6 a plus de 1 000 € ? Sony pourrait faire exploser le prix de sa prochaine console

La prochaine console de Sony pourrait se vendre à prix d'or. La hausse des prix des composants, associée à la crise de la RAM, pourrait en effet faire grimper le coût de la PS6 de manière conséquente.

La crise de la RAM n'en finit plus de faire des dégâts. En effet, la pénurie de composants, que l'on doit à l'explosion de l'intelligence artificielle et des centres d'entraînement qui vont avec, fait exploser les prix. De nombreux produits Apple, qui ne sont pourtant pas spécialement réputés pour être abordables, ont par exemple vu leur prix exploser récemment. Mais c'est également le cas du matériel gaming, qui subit lui aussi de plein fouet cette crise sans précédent.

C'est donc également le cas des Xbox Series X/S, qui verront leur prix grimper au 1ᵉʳ août 2026. Valve, de son côté, n'a pas attendu longtemps pour vendre à prix d'or sa console. En effet, la Steam Machine, plutôt décevante, est vendue pour plus de 1 000 €, précisément 1 039 €. On pourrait ainsi se demander si l'éditeur de Half-Life n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied en vendant sa console de salon aussi cher.

Les prix n'en finissent plus d'augmenter, c'est un fait. Et la très attendue PlayStation 6 de Sony sera probablement concernée par ces augmentations. C'est en tout cas ce que suggère un nouveau rapport publié par le leaker réputé Kepler_L2. Selon lui, la crise des composants toucherait également la future PS6, qui pourrait sortir en 2027.

PS6 : Quand la crise des composants fait exploser les prix

Il y a quelques mois, Kepler_L2 estimait que le coût des composants de la PS6 (« bill of materials ») pourrait atteindre 760 dollars. Ce prix semble déjà élevé quand on sait qu'il faut y ajouter bien d'autres dépenses, telles que les coûts de développement, de fabrication ou encore de transport de la console.

Et, mauvaise nouvelle, ce coût initial pourrait encore grimper. En effet, selon le leaker, la facture aurait déjà augmenté de 200 dollars par unité. En d'autres termes, le prix des composants de la PS6 atteindrait désormais 960 dollars, tout en continuant à grimper. Ainsi, si l'on ajoute les dépenses annexes, Sony pourrait bien proposer la PS6 à près de 1 000 euros. Rien que ça.