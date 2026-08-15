NordVPN, Proton VPN… Méfiez-vous de ces fausses extensions qui circulent sur Chrome

Votre VPN est peut-être un faux. Une entreprise de cybersécurité pointe en effet du doigt plusieurs centaines d’extensions de ce type, qui imitent des géants tels que NordVPN ou encore Proton VPN.

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Crédit photo : Adobe Stock

Les VPN sont pratiques pour tout un tas de raisons. Ces derniers permettent notamment de limiter la visibilité de votre adresse IP, tout en protégeant vos données sur les réseaux Wi-Fi publics. Un VPN peut également vous permettre d’accéder à du contenu initialement indisponible dans votre pays. Toutefois, ces derniers ne sont pas sans danger. En effet, les hackers peuvent détourner ces derniers à des fins malveillantes…

Certains pirates déploient par exemple des applications VPN espionnes, tandis que d’autres rendent leurs malwares indétectables grâce… à un VPN. Mieux encore : certains VPN aident les hackers à échapper à la police, ce qui a provoqué une récente intervention de la part d’Europol. Mais ce n’est pas tout.

En effet, certains hackers mettent tout simplement en place… de faux VPN. Google a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme, la firme de Mountain View pointant du doigt de faux VPN qui se déguisent pour prendre le contrôle de vos PC et smartphones. Et le phénomène serait bien plus répandu qu’on ne pourrait se l’imaginer.

Arnaque au faux VPN : des milliers d’utilisateurs concernés

C’est en tout cas ce que révèle Threat Research de Socket, qui affirme avoir mis la main sur un vaste réseau de fausses extensions VPN. L’enquête porte sur 737 extensions gratuites de VPN et de proxy, disponibles sur le Web Store de Google Chrome. Selon cette dernière, plus de 270 d’entre elles usurpent l’identité d’une soixantaine de marques de VPN bien connues, telles que Proton VPN ou encore le célèbre NordVPN.

En étudiant ce vaste réseau de faux VPN, l’entreprise de cybersécurité aurait trouvé le coupable. En effet, la plupart de ces derniers seraient liés à l’entreprise russe Myxa VPN. Au total, ces faux VPN auraient comptabilisé pas moins de 75 000 installations.

Ce n’est pas la première fois que des personnes tentent d’usurper l’identité de services VPN parfaitement légitimes. On a par exemple pu voir des pirates profiter de la popularité de NordVPN pour diffuser Win32.Bolik.2, un malware bancaire, sur l’ordinateur de leurs victimes.


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