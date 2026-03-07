Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Un mécanisme de tarification dynamique sur le PS Store modifie les prix des jeux selon certains critères. L'un d'entre eux semble être la connexion ou non à un compte PlayStation Network.

PS5 Pro

Les joueurs PS5 remarquent que les prix des jeux pratiqués sur le PS Store de Sony peuvent varier non seulement d'un utilisateur à l'autre au même moment, mais aussi pour le même utilisateur selon qu'il soit connecté ou non à son compte PlayStation Network. Sur Reddit, une discussion enflammée a lieu pour discuter de la moralité de ce type de stratégie. À l'origine du débat, un Redditor basé au Royaume-Uni s'insurge qu'Assassin's Creed Unity (qui vient de recevoir une mise à jour sur console pour la prise en charge du 60 fps) soit affiché à 9,99 £ une fois qu'il s'est connecté, alors que le titre était en promotion à 3,74 £ quelques secondes auparavant.

Depuis novembre 2025, PlayStation est déjà pointé du doigt pour la mise en place d'une tarification dynamique sur le PlayStation Store. Dans un premier temps, des tests portaient sur environ 50 jeux tiers dans 30 pays. Désormais, on estime que cette pratique a été étendue à plus de 150 jeux (dont des productions PlayStation Studios) dans 68 pays.

Des prix dynamiques sur le PS Store

D'après PSPrices, cette méthode permet à Sony d'étudier l'élasticité-prix de la demande. “Les utilisateurs sont assignés aléatoirement au groupe témoin ou au groupe test — et voient des prix différents pour les mêmes jeux”, est-il signalé. PlayStation et les éditeurs peuvent ainsi expérimenter et comprendre si des baisses de prix entraînent une hausse suffisante des ventes pour compenser la différence du montant.

L'écart de prix constaté se situe généralement entre 5 % et 17,6 %. Mais le cas d'Assassin's Creed Unity est ici différent, puisqu'on parle d'un prix différent pour la même personne, et dans des proportions bien plus élevées, quasiment du simple au triple. Ces évolutions tarifaires ne posent généralement pas de problème, car il s'agit non pas de faire payer plus cher à certains joueurs, mais moins cher à d'autres. Dans ce cas, il semble que l'utilisateur a perdu son droit à la promotion lorsqu'il s'est connecté, sans qu'on sache si ce comportement est prévu par le système.

Sony fait face à une nouvelle polémique, alors qu'une action en justice collective accuse le monopole du PlayStation Store sur ses consoles au Royaume-Uni.


