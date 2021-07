Les jeux PSP seront toujours vendus par Sony sur les stores PS3 et Vita

Sony avait annoncé il y a quelques mois la fermeture de la boutique en ligne PSP. Si le constructeur n’a pas fait machine arrière sur le sujet, les titres qui s’y trouvaient pourront toujours être achetés via la boutique PS3 et PS Vita.

En avril dernier, Sony avait annoncé la fermeture des boutiques en ligne PS3, PS Vita et PSP dès le 2 juillet 2021, soit aujourd’hui. À la suite de la grogne des joueurs, le constructeur avait fait machine arrière pour la Vita et la PS3. Le store PSP, lui, est toujours condamné, mais ses jeux sont toujours téléchargeables via un autre moyen.

Faire fermer une boutique en ligne signifie supprimer purement et simplement des tas de jeux. Beaucoup de développeurs indépendants ont en effet uniquement sorti leur création en ligne. Si le store disparaît, le jeu également. Toutefois, les titres PSP pourront toujours se télécharger, selon Sony. C’est Kotaku qui a repéré la chose via le site PlayStation UK. Si vous voulez télécharger un jeu PSP, il faut alors passer via la boutique en ligne PS3 ou Vita. Une solution d’appoint mais qui a le mérite de ne pas jeter à la poubelle tout le travail des développeurs.

La PSP pourra continuer à télécharger des jeux

Selon le site américain, cette décision est récente, puisque la mention serait apparue sur le site de Sony le 28 juin dernier. Certes, les jeux PSP uniquement disponibles en ligne ne sont pas forcément les plus connus ni les plus joués aujourd’hui, mais continuer à les rendre accessible est un pas important dans la préservation du média. VGC avait fait la liste de tous les jeux PSP qui risquaient de disparaître avec la fermeture de la boutique PSP. Il y en avait 35 au total.

Pour rappel, la PSP est sortie en 2005 en Europe et avait la prétention de proposer une expérience proche de la PS2 en mode portable. Elle a accueilli bon nombre de titres d’envergure, comme Metal Gear Peace Walker, Crisis Core Final Fantasy ou les GTA Liberty City et Vice City stories. Bien entendu, ces jeux étaient disponibles en version physique via les UMD en plus d'être téléchargeables. A noter qu’en 2009, Sony avait tenté l’essai du tout dématérialisé avec la PSP Go, première console où tous les jeux s’achetaient en ligne.

