Pour éviter une augmentation des prix de la PS5, Sony compte faire payer les joueurs qui en ont déjà une

Lors de son dernier bilan financier, Sony a fait part de ses plans en ce qui concerne la crise actuelle de la RAM. Plutôt que de faire grimper les prix de sa PS5, le constructeur a une autre idée en tête : faire payer les joueurs qui l'ont déjà acheté.

Il ne se passe désormais plus un jour sans que l'on commence un article par rappeler que le secteur de la tech est durement impacté par la crise de la RAM. Chaque constructeur est aujourd'hui surveillé de près pour voir si (ou plutôt, quand) ses prix augmenteront. C'est notamment le cas de Sony, dont on sait déjà qu'il a repoussé en interne la date de lancement de la PS6, précisément pour éviter de (trop) augmenter son prix par rapport à la PS5.

Mais quid de cette dernière, justement ? La firme n'est pas exactement étrangère à l'augmentation des prix pour sa dernière console, elle qui, depuis sa sortie, a déjà vu ton tarif grimper à deux reprises. Personne ne serait donc étonné de voir Sony craquer une nouvelle fois, et pourtant, il semblerait qu'elle cherche précisément à éviter à cela. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs ne vont pas devoir mettre la main au portefeuille.

Pas d'augmentation du prix de la PS5 en vue, mais…

Lors de son dernier bilan financier, l'entreprise a évoqué le sujet auprès de ses actionnaires. Disons qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Sony assure avoir mis la main sur une quantité suffisante de RAM pour maintenir sa production de PS5 d'ici la fin de son exercice fiscal. La mauvaise, c'est qu'il va maintenant falloir amortir le coût de cet approvisionnement. Pour ce faire, Sony prévoit de “monétiser la base installée” de joueurs.

Ce qu'entend exactement le constructeur par là est encore flou. La première hypothèse est une augmentation des prix des jeux first party, ce qui semble assez peu probable — du moins, avant la sortie de GTA 6, dont la rumeur veut qu'il coûtrait 100€, entraînant le reste de l'industrie dans son sillage. La deuxième est un peu plus plausible, à savoir une hausse du prix des abonnements au PlayStation Plus. Cela permettrait à Sony d'amortir ses coûts de production, tout en maintenant la gronde des joueurs à son minimum. Réponse, probablement, dans quelques mois.