Pour éviter une augmentation des prix de la PS5, Sony compte faire payer les joueurs qui en ont déjà une

Lors de son dernier bilan financier, Sony a fait part de ses plans en ce qui concerne la crise actuelle de la RAM. Plutôt que de faire grimper les prix de sa PS5, le constructeur a une autre idée en tête : faire payer les joueurs qui l'ont déjà acheté.

Dualsense : manette PS5

Il ne se passe désormais plus un jour sans que l'on commence un article par rappeler que le secteur de la tech est durement impacté par la crise de la RAM. Chaque constructeur est aujourd'hui surveillé de près pour voir si (ou plutôt, quand) ses prix augmenteront. C'est notamment le cas de Sony, dont on sait déjà qu'il a repoussé en interne la date de lancement de la PS6, précisément pour éviter de (trop) augmenter son prix par rapport à la PS5.

Mais quid de cette dernière, justement ? La firme n'est pas exactement étrangère à l'augmentation des prix pour sa dernière console, elle qui, depuis sa sortie, a déjà vu ton tarif grimper à deux reprises. Personne ne serait donc étonné de voir Sony craquer une nouvelle fois, et pourtant, il semblerait qu'elle cherche précisément à éviter à cela. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs ne vont pas devoir mettre la main au portefeuille.

Sur le même sujet — PS5 : un nouveau God of War, le DLC de Ghost of Yotei, Pragmata se montre encore, toutes les plus grosses annonces du State of Play

Pas d'augmentation du prix de la PS5 en vue, mais…

Lors de son dernier bilan financier, l'entreprise a évoqué le sujet auprès de ses actionnaires. Disons qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Sony assure avoir mis la main sur une quantité suffisante de RAM pour maintenir sa production de PS5 d'ici la fin de son exercice fiscal. La mauvaise, c'est qu'il va maintenant falloir amortir le coût de cet approvisionnement. Pour ce faire, Sony prévoit de “monétiser la base installée” de joueurs.

Ce qu'entend exactement le constructeur par là est encore flou. La première hypothèse est une augmentation des prix des jeux first party, ce qui semble assez peu probable — du moins, avant la sortie de GTA 6, dont la rumeur veut qu'il coûtrait 100€, entraînant le reste de l'industrie dans son sillage. La deuxième est un peu plus plausible, à savoir une hausse du prix des abonnements au PlayStation Plus. Cela permettrait à Sony d'amortir ses coûts de production, tout en maintenant la gronde des joueurs à son minimum. Réponse, probablement, dans quelques mois.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bon plan Xiaomi TV Box S (3e Gen) : profitez de l’expérience Google TV à prix mini

Vous recherchez un dongle HDMI pas cher pour profiter de l’expérience Google TV ? Le Xiaomi TV Box S de 3e génération voit son prix chuter de 32%. Elle est…

AirPods Pro 3 : le prix des excellents écouteurs continue de chuter !

Alors qu’ils sont toujours en vente à 249 € sur le site officiel, les AirPods Pro 3 sont actuellement à prix réduit sur Amazon. Le géant du e-commerce les propose à…

Cette déclaration de Tesla fait très mal à son discours sur les Robotaxis

Tesla promet depuis des années des Robotaxis capables de rouler sans conducteur. L’entreprise met en avant des avancées rapides vers une autonomie totale. Une récente déclaration officielle apporte pourtant une…

Test Razer Kishi V3 Pro : tous les arguments de la Kishi Ultra, même le prix

Quasiment deux ans après la Kishi V2 Pro, Razer a lancé la V3 Pro de sa manette pour smartphone. Un modèle « Pro » qui n’a plus rien à voir avec la…

Google Maps a trouvé la parade pour lutter contre les faux avis, mais ça risque de ne pas vous plaire

Google Maps veut forcer les utilisateurs à se connecter à un compte pour débloquer toutes les fonctionnalités du service. Un coup dur pour ceux qui souhaitent consulter la plateforme sans…

Ces emails révèlent qu’Amazon envisage une surveillance de masse via ses caméras Ring

Les caméras Ring sont censées protéger les habitations et les colis. Mais une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA pourrait aller beaucoup plus loin. Des emails internes révèlent qu’Amazon envisage un…

Le Galaxy S26 est trop cher ? Samsung lance bientôt ses Galaxy A57 et A37

Samsung ne se prépare pas qu’au lancement de ses Galaxy S26. Des modèles moins chers, les Galaxy A57 et A37, devraient être commercialisés peu de temps après la sortie de…

Windows 11 : la dernière mise à jour Preview est arrivée, voici un aperçu des nombreuses nouveautés à venir

Que vous soyez membre du programme Windows Insider ou non, il est toujours intéressant de se pencher sur les mises à jour du canal Release Preview puisque cela offre un…

Bon plan iPhone 16 Pro : le smartphone haut de gamme atteint son prix le plus bas, vite !

Un iPhone 16 Pro à seulement 700 € ? C’est ce que propose actuellement Certideal, la plateforme française spécialiste du reconditionné. Vous attendez une excellente offre pour vous offrir le…

Les voitures hybrides consomment trois fois plus de carburant qu’annoncé, cette étude est formelle

Une recherche menée sur les véhicules hybrides montre que les constructeurs sous-estiment largement leur consommation de carburant. Il y a une grosse différence entre les mesures prises en laboratoire et…