Pixel 11 : Google veut en finir avec les photos trop artificielles grâce à cette nouveauté

Avec son prochain Pixel 11, Google joue une nouvelle carte qui pourrait sensiblement améliorer la qualité de ses photos. Cette nouvelle fonctionnalité accompagnera la sortie du prochain smartphone de la marque.

Puissance, capacité de stockage, autonomie : les fabricants de smartphones redoublent d’inventivité pour se distinguer de la concurrence. Toutefois, l’un des principaux arguments de vente concerne le bloc photo des appareils, qui s’améliore d’année en année. L’Oppo Find X9 Ultra dispose par exemple d’un immense bloc photo, dont les premières images ont fuité plus tôt cette année. Et, si Samsung renonce à la nouveauté photo qu’Apple s’apprête à dégainer sur l’iPhone 18 Pro, cela n’empêche pas le fabricant sud-coréen de proposer des objectifs toujours plus performants.

Mais il ne faut pas oublier les Google Pixel qui bénéficient, eux aussi, d’excellentes performances en matière de photographie. L’année dernière, par exemple, l’appareil photo des Google Pixel changeait d’interface et faisait le plein de nouveautés. Et le prochain Pixel 11 de la marque, dont la fiche technique a récemment fuité, bénéficiera d’une avancée majeure en termes de photographie.

Pixel 11 : des photos moins artificielles pour le prochain smartphone de Google ?

La série des Google Pixel est bien connue pour avoir introduit le HDR+, une technologie que la firme de Mountain View maîtrise généralement mieux que ses concurrents. Celle-ci permet à votre smartphone de réaliser plusieurs clichés rapidement, combinant ensuite ces derniers pour un rendu optimal. Cette méthode permet notamment de rattraper des contre-jours un peu trop violents.

Toutefois, le HDR+ n’est pas totalement dénué de défauts. En effet, cette méthode de photo a tendance à produire des images plutôt plates ou, au contraire, affichant des détails bien trop accentués. Mais ce problème pourrait bien être résolu avec l’arrivée de la fonction Camera Looks, qui devrait être disponible sur l’ensemble des appareils de la gamme Google Pixel 11.

L’utilisateur aura le choix entre plusieurs options de traitement des images, comme le révèlent nos confrères de chez Android Authority. Le mode Original, tout d’abord, conserve le traitement standard des Pixel. Mais les utilisateurs pourront également opter pour le mode Naturel, qui est censé produire une image bien plus douce et, comme son nom l’indique, naturelle.

Par ailleurs, Google pourrait également proposer des traitements rappelant les photos argentiques. Il s’agirait des modes photo suivants : Digi, Black Tie, Minimal, Editorial, Classic et Velvet.