Marvel’s Blade serait sur le point d’être annulé, l’un des meilleurs studios de jeu vidéo français sur la sellette

Une terrible rumeur s'est propagée hier sur les réseaux sociaux : Arkane Lyon, le studio derrière Dishonored et le prochain Marvel's Blade, serait sur le point d'être fermé par Microsoft. Si rien n'est encore confirmé pour le moment, l'attitude de la firme envers sa division jeu vidéo ces derniers temps ne laisse que peu de place à l'espoir.

marvel's blade

On a bien compris que la baisse du prix de Game Pass était là pour nous faire avaler la pilule. Xbox semble bien décidé à emmener tout le monde avec dans son naufrage, et qu'importe si ce sera aux développeurs de payer les pots cassés. Petit résumé de la (triste) situation. Il y a quelques jours, plusieurs journalistes révèlent que Microsoft prépare une grosse coupe dans les effectifs de sa division jeu vidéo.

La firme nous a malheureusement déjà habitués aux vagues de licenciements massives, mais cette fois, la chose est légèrement différente. Comme elle l'a fait pour Tango Gameworks (Hi-Fi Rush), elle pourrait s'attaquer à plusieurs studios adulés par les joueurs et acclamés par la critique. Parmi ceux qui se promènent aujourd'hui avec une cible dans le dos : Double Fine (Psychonauts), Ninja Theory (Hellblade) ou encore Compulsion Games (South of Midnight).

Sur le même sujet — Microsoft prêt à abandonner Xbox ? Une séparation historique est peut-être en cours

Microsoft pourrait fermer Arkane Lyon

Mais Microsoft aurait apparemment un autre studio dans le viseur, et pas n'importe lequel. Selon les informations du journaliste Tom Warren, Arkane Lyon pourrait lui aussi être contraint de fermer ses portes la semaine prochaine. Pour rappel, Arkane Lyon est certainement l'un des studios les plus reconnus de toute la planète, auteur de jeux exceptionnels comme les Dishonored, Prey et Deathloop.

Aux dernières nouvelles, Arkane est censé travailler sur Marvel's Blade, annoncé en 2023. Nous n'avons toujours vu aucune image du jeu, ce qui n'est pas encore étonnant à ce stade. Mais pour Microsoft, cela joue certainement dans la balance pour se séparer du studio, en plus du fait que malgré leurs qualités indéniables, ses jeux n'ont jamais été de véritables succès commerciaux.

Rappelons que nous n'en sommes encore qu'au stade de rumeurs. Il est bien plus difficile de licencier plusieurs dizaines de salariés et fermer une entreprise en France qu'aux États-Unis, ce qui pourrait jouer en la faveur d'Arkane. Malheureusement, Microsoft nous a déjà montré avec l'antenne française de Blizzard que ce genre de contretemps n'est pas du genre à la freiner. pour rappel, la firme a déjà fermé Arkane Austin en 2024 suite au désastre Redfall.


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