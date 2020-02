PlayStation Plus mars 2020 : voici les jeux PS4 gratuits ce mois-ci

L’identité des jeux offerts au mois de mars aux abonnés PlayStation Plus a été dévoilé. Il s’agit de Shadow of the Colossus et Sonic Forces. Les jeux seront disponibles à partir du 3 mars. Jusqu’à cette date, les jeux de février, The Sims 4 et Bioshock The Collection, seront encore disponibles.

Chaque mois, c’est un peu la loterie pour les joueurs abonnés à PlayStation Plus. Quels seront les titres qui leur seront offerts ? Une question à double sens. D’abord parce que les jeux n’intéressent pas forcément tous les joueurs, même si la sélection se veut variée. Ensuite parce que les abonnés au PlayStation Plus ont peut-être déjà acheté l’un des jeux, réduisant l’intérêt de l’offre.

Découvrez la liste des jeux PS4 offerts en février 2020

Au menu du mois de mars, vous retrouvez donc deux jeux PlayStation 4. Ils pourront être ajoutés à votre bibliothèque vidéoludique à partir du 3 mars 2020. Voici leur identité :

Shadow of the Colossus

Sonic Forces

Le premier est le le remake du mythique Shadow of the Colossus, sorti en 2005 sur PlayStation 2. Le second est Sonic Forces, jeu de plate-forme dans la grande lignée de la série. Vous noterez d’ailleurs l’opportunisme entre l’intégration de Sonic Forces dans le PlayStation Plus et celle de Sonic au cinéma.

Au mois de février, les joueurs ont eu l’occasion, pour ceux qui ne les ont pas, d’essayer Bioshock The Collection (réunion des trois opus de cette excellente série de FPS aventure à tendance claustrophobie) et The Sims 4 (qu’il est inutile de présenter). Et, pour ceux qui ont un PlayStation VR, Sony offrait aussi Firewall Zero Hour, FPS militaire dans la lignée des CoD. Notez que, selon l’indiscrétion qui dévoilerait les jeux de mars, ces trois titres pourront encore être ajoutés à votre bibliothèque jusqu’au 3 mars également.