Samsung Galaxy Ring : la mise à jour tant attendue pour corriger son gros problème de batterie capricieuse arrive enfin

La Galaxy Ring, la première bague connectée de Samsung, est plutôt une réussite. Cependant, un grave problème de batterie lui fait défaut : depuis quelque temps, les utilisateurs signalent des chutes soudaines et brutales d’autonomie. Une nouvelle mise à jour devrait bientôt rectifier le tir.

La Galaxy Ring est le premier anneau connecté de Samsung. Après s’être faite attendre pendant de nombreuses années, cette bague dédiée à la santé est sortie en 2024 et elle est globalement réussie : elle dispose de capteurs fiables, d’un design assez neutre, ainsi que de tout l’écosystème de Samsung en matière d’applications.

Pour autant, la Galaxy Ring – que nous avons testée – n’est pas exempte de quelques défauts. Parmi les critiques les plus récurrentes : celles qui concernent le comportement de la batterie. Selon plusieurs utilisateurs, le pourcentage de charge chuterait plus vite que prévu. Mais Samsung s’apprête à rectifier le tir avec une mise à jour logicielle très attendue.

La nouvelle mise à jour de la Galaxy Ring devrait corriger ses graves défauts de batterie

Partagé par la communauté Samsung et relayé par nos confrères d’Android Authority, le journal des modifications de la Galaxy Ring indique en effet que cette mise à jour providentielle améliore la « stabilité de la batterie ». Il s’agit de la version Q50XWWU2AYK3 du logiciel et elle est très légère (seulement 0,66 Mo).

Samsung n’y détaille pas précisément ce que cette amélioration de la « stabilité de la batterie » implique. En tout cas, cette notion ne concerne pas une accélération de la recharge, ni l’arrivée de nouvelles fonctionnalités d’économie d’énergie. On peut donc supposer que cette mise à jour vise à rendre le comportement de la batterie plus fiable et cohérent. Comment ? En évitant les chutes de charge soudaines, tout en apportant des estimations plus fines, afin de mieux correspondre aux annonces marketing de Samsung – 7 jours d’autonomie sur une seule charge.

Pour l’instant, cette mise à jour n’est disponible que dans certaines régions. Mais Samsung devrait, à l’avenir, la déployer dans davantage de pays : elle sera alors automatiquement proposée via l’application Galaxy Wearable. Et si vous songiez à troquer votre Galaxy Ring contre le modèle de seconde génération, vous risquez d’être déçu : la Galaxy Ring 2 semble suivre les pas de sa prédécesseure en matière d’attente puisqu’elle n’est pas près de sortir.