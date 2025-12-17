Motorola Signature : de nouveaux visuels dévoilent avec précision le futur flagship de cette gamme premium

Motorola pourrait bientôt sortir une toute nouvelle gamme de smartphones. Baptisée « Signature », elle pourrait remplacer les modèles Edge Ultra et présenter un design et une fiche technique encore plus haut de gamme. Un leaker vient de révéler le meilleur aperçu divulgué jusque-là et certaines de ses spécifications.

Motorola pourrait bien de nouveau abandonner le modèle « Ultra ». Après l’avoir évincé en 2023, la filiale de Lenovo lui a redonné sa chance en 2024 avec le Motorola Edge 50 Ultra. Alors que de récents rendus d’un smartphone connu sous le nom de code Urus étaient annoncés comme ceux du Motorola Edge 70 Ultra, le leaker Evan Blass a déclaré qu’il s’agissait en réalité du premier appareil de la gamme Signature, une nouvelle catégorie premium.

Ce n’est pas la seule information qu’a partagé l’internaute indiscret sur X (ex-Twitter) : il vient également de partager de nouveaux visuels qui révèlent, à date, l’aperçu le plus précis du design du futur smartphone.

Voici le meilleur aperçu à ce jour du tout premier smartphone Motorola Signature

Sur les clichés partagés par Evan Blass, deux coloris de ce que devrait être le tout premier Motorola Signature se dévoilent : Carbon et Martini Olive. De plus, ces images permettent de découvrir la face avant de l’appareil qui était, jusqu’ici, restée secrète. On y aperçoit une caméra frontale centrale et poinçonnée et les bords de l’appareil se révèlent incurvés.

La tendance étant à la finesse, la relative finesse du potentiel Motorola Signature n’est pas surprenante – surtout lorsque l’on sait que la marque a succombé à cette mode avec le Motorola Edge 70. L’arrière montre un large bloc photo carré composé d’un triple capteur photo et d’un flash LED. Selon nos confrères d’Android Authority, le smartphone pourrait embarquer un téléobjectif avec une plage focale de 12 à 71 mm, d’un capteur Sony LYTIA et d’une stabilisation optique. Il serait également compatible avec le Dolby Vision, ce qui laisse présager de solides performances.

Au fil des indiscrétions, la fiche technique se précise : des rumeurs évoquent un écran OLED 1,5K et un téléobjectif périscopique – à l’image de celui visible sur les clichés. Sous le capot devrait se trouver le SoC Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, plutôt que la version Elite, selon des données provenant de benchmarks.

La fin d’année étant imminente et puisqu’aucune information n’a été communiquée au sujet de la date de sortie, on pourrait s’attendre à un lancement au cours du premier semestre 2026.