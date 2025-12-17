Incroyable mais vrai : Netflix est désormais en pôle position pour racheter Warner Bros., l’offre démentielle de Paramount rejetée

C'est un véritable coup de théâtre dans l'affaire du rachat de Warner Bros. Malgré l'offre titanesque formulée il y a quelques jours par Paramount, la société de production vient d'annoncer que ses faveurs sont finalement accordées à Netflix, dont l'offre est pourtant moins intéressante pour les actionnaires.

On ne l'avait pas vu venir, mais rien dans cette histoire n'est ordinaire. Netflix a ouvert le bal il y a quelques jours avec une offre que personne n'avait pu prédire : 83 milliards de dollars pour racheter Warner Bros. Il n'a pas fallu longtemps au géant du cinéma et du streaming pour entamer les discussions. Quelques jours à peine plus tard, les deux entreprises vendaient presque la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'était sans compter sur l'attaque surprise de Paramount.

Dans la foulée, les studios américains surenchissent avec une offre absolument lunaire de 108 milliards de dollars. L'affaire semble alors pliée d'avance. Quel actionnaire refuserait un un pourboire de 20 milliard de dollars ? Et pourtant. Dans un communiqué publié aujourd'hui, Warner Bros. indique avoir décliné l'offre de Paramount, lui préférant celle de Netflix. Pour l'heure, il semblerait que la plateforme de streaming soit la dernière en lice.

Paramount écarté, Netflix sur le point de racheter Warner Bros.

« Après avoir soigneusement évalué l'offre publique d'achat récemment lancée par Paramount, le conseil d'administration a conclu que la valeur de l'offre était insuffisante et qu'elle comportait des risques et des coûts importants pour nos actionnaires » , a déclaré Samuel A. Di Piazza Jr., président du conseil d'administration de Warner Bros. Discovery. Le conseil d'administration a en effet fait savoir que l'offre de rachat de Paramount ne serait pas « dans l'intérêt de Warner Bros. »

Le communiqué précise que Paramount « ne répond pas aux préoccupations majeures que nous [lui] avons régulièrement communiquées tout au long de notre conversation », préférant ainsi l'offre de netflix que le conseil estime « supérieure”. Ce dernier appelle désormais ses actionnaire à refuser définitivement l'offre de Paramount, afin d'entamer les négocations finales avec son rival. Autant dire que nous ne sommes pas encore à l'abri d'un nouveau rebondissement.