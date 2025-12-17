Huawei Freebuds Pro 4 : ces excellentes écouteurs avec réduction de bruit active sont bardés juste avant les fêtes, vite !

Les promotions continuent sur le iste officiel de Huawei et c’est maintenant au tour des Freebuds Pro 4 de passer à prix cassé. Ces excellents écouteurs sont normalement en vente à 199,99 €, ce qui est déjà un bon prix pour un tel modèle. Mais avec la réduction immédiate de 50 €, vous pouvez vous les offrir à seulement 149,99 €. C’est un prix sacrifié !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Huawei a réussi à se créer une place de choix en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. Et les Freebuds Pro 4 ne font pas exception. Ces écouteurs haut de gamme sortis en début d’année offrent des caractéristiques avancées pour un prix qui reste accessible. Et avec cette promotion pour les fêtes de fin d’année, vous pouvez les avoir à un prix encore plus intéressant.

Habituellement en vente au prix de 199,99 €, ils passent à 149,99 € grâce à une réduction immédiate de 50 €. Si vous cherchez de bons écouteurs avec une réduction de bruit active efficace pour pas trop cher, c’est le modèle qu’il vous faut.

Quelles sont les caractéristiques des Freebuds Pro 4 ?

Les Freebuds Pro 4 sont des écouteurs sans fil qui cumulent les bons points. Malgré leur prix réduit, c’est un modèle intra-auriculaires qui n’a rien à envier à la concurrence. Ils embarquent une réduction de bruit active particulièrement efficace, même dans les environnements les plus bruyants. L’ANC est dynamique et intelligente, ce qui signifie qu’elle s’adapte en temps réel à tous types de bruits extérieurs.

Ces écouteurs vous fournissent par ailleurs une qualité sonore irréprochable pour les appels. Avec la technologie Pure Voice 2.0, votre voix est isolée afin que votre interlocuteur vous entende nettement.

De plus, ils embarquent deux haut-parleurs True Sound pour chaque oreillette, ce qui vous permet d’avoir un son puissant et équilibré, avec des basses profondes et des aigus clairs. Les Freebuds Pro 4 restituent d’ailleurs une plage sonore très large qui va de 14 Hz pour les basses à 48 kHz pour les aigus.

Enfin, avec leurs embouts en mousse à mémoire de forme, les Freebuds Pro 4 sont particulièrement confortables à porter. Grâce à leur autonomie prolongée, vous pouvez profiter de 33 heures d'écoute à l’aide du boîtier de charge (lorsque l'ANC est désactivée).