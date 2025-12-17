Instagram pour TV débarque : les reels s’emparent de votre salon pour une expérience sociale grand format

Meta vient concurrencer Google sur le terrain de la télévision. La maison-mère de Facebook lance une déclinaison expérimentale d’Instagram : Instagram pour TV. Très fortement inspirée de YouTube, la plateforme vous propose une expérience personnalisée pour regarder des reels sur votre télévision, mais n’oublie pas pour autant son ADN initial : le social.

Après s’être imposée sur mobile, Instagram débarque dans votre télévision grâce à une application dédiée, sobrement baptisée Instagram pour TV. L’objectif ? Vous permettre de regarder les reels de vos créateurs sur la petite lucarne, sans perdre le côté interactif et social de l’application mobile : vous pouvez notamment liker et partager les clips qui retiennent votre attention avec vos amis.

L’application est conçue pour vous offrir une expérience personnalisée : les reels sont regroupés en chaînes correspondant à vos centres d’intérêt, par exemple le sport, les tendances du moment, les destinations de voyage incontournables ou secrètes… Et ce n’est pas tout.

Sur Instagram pour TV, les reels qui retiennent votre attention se lancent automatiquement et avec le son s’il vous plaît. L’application dispose également d’une fonction de recherche pour vous faciliter la découverte de profils centrés sur les reels ou retrouver vos comptes favoris. Ce n’est que le début. Meta prévoit de développer de nouvelles fonctionnalités, telles que l’utilisation de votre smartphone comme télécommande ou encore des flux partagés entre amis. Finalement, c’est un peu comme YouTube, mais version Meta – la maison-mère d’Instagram.

Pour profiter d’Instagram pour TV, il suffit d’installer l’application sur sa télévision et de se connecter à son compte. Autrement, elle peut s’ouvrir directement depuis l’onglet Paramètres de l’application mobile. Jusqu’à cinq comptes peuvent être ajoutés et se présentent d’une manière similaire à l’interface de Netflix afin que chaque membre du foyer puisse bénéficier d’une expérience personnalisée. Il est également possible de créer, en quelques étapes seulement, un compte spécifique pour Instagram sur TV.

Pour le moment, l’application est disponible sur les Amazon Fire TV aux États-Unis. Toutefois, l’entreprise ne manque pas de préciser que, selon les retours obtenus, Instagram pour TV sera déployée sur d’autres appareils et dans d’autres pays.

L’application est pensée pour un visionnage partagé : les standards de modération sont donc adaptés au plus grand nombre. Dans le cadre de ce test, les reels proposés respectent en grande majorité la nouvelle classification PG-13 introduite sur mobile les comptes adolescents dans certaines régions – qui gagnera d’autres pays dans les mois à venir. Le temps passé sur Instagram pour TV est également pris en compte dans les limites déterminées pour les comptes ados.