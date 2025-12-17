Comme prévu, OnePlus a présenté aujourd’hui trois produits, dont le OnePlus 15R, sont nouveau smartphone au rapport performance prix très agressif. Sa fiche technique, très complète, ne diffère pas tant que cela du OnePlus 15. Mais son prix ne dépasse pas les 800 euros, même dans sa meilleure configuration. Le téléphone est accompagné de deux autres produits : une montre et une tablette. Voici ce qu’il faut retenir de ces annonces.

Il y a quelques jours, nous avons publié dans nos colonnes une prise en main succincte du OnePlus 15R, la version « allégée du OnePlus 15. Allégée au niveau de la photo, mais aussi au niveau du processeur. En contrepartie, OnePlus promettait un prix agressif, sans entrer dans les détails. Notre avis était, a priori, bon. Restait à savoir le prix exact et le détail des concessions à accepter. Pour cela, OnePlus nous donnait rendez-vous le 17 décembre 2025.

Nous sommes donc le 17 décembre. Il est donc grand temps de tout savoir sur le OnePlus 15R, mais également sur deux autres produits : la OnePlus Pad Go 2 et la OnePlus Watch Lite. Il va sans dire que le OnePlus 15R est le plus intéressant de cette sélection. Voici pourquoi nous allons nous concentrer dessus dans cet article. Retrouvez néanmoins en fin de cet article une légère présentation des deux autres, si votre curiosité est piquée.

Le OnePlus 15R est surtout une bonne affaire pour ce prix

Le OnePlus 15R est un smartphone premium. Pas tout à fait haut de gamme comme le OnePlus 15. Mais bien plus avancé qu’un Nord, par exemple. De nombreux éléments étaient déjà officiels dans sa fiche technique, notamment le SoC, un Snapdragon 8 Gen 5, l’énorme batterie de 7400 mAh, la charge rapide SuperVOOC 80 watts et l’écran affichant une luminosité de 1000 nits avec du contenu HDR. Voici tous ceux qui pourraient vous manquer :

Écran AMOLED LTPS 1,5K 165 Hz de 6,83 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 7400 mAh compatible charge filaire 100 watts

compatible charge filaire Double capteur photo 50 + 8 MP, stabilisation optique sur le module principal

Capteur selfie 32 MP

Compatible WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB-C, NFC, 5G

Android 16 et OxygenOS 16

Système audio 2.0

Certification IP68/69K

Cette fiche technique est plutôt bien équilibrée. Mais deux éléments nous chagrinent dans cette liste. D’abord l’absence de technologie LTPO dans l’écran. Si la batterie de 7400 mAh assure une belle autonomie, elle aurait pu être encore meilleure, sans sacrifier la fluidité. Le deuxième élément est l’absence d’un zoom optique. D’autres téléphones vendus entre 600 et 800 euros en proposent un. S’appuyer uniquement sur un zoom numérique est un peu risqué. Même Samsung propose un zoom optique à ce prix (avec le Galaxy S25 FE)… Abordons justement le prix. Voici le tarif des deux configurations du OnePlus 15R :

12 + 256 Go : 699 euros

12 + 512 Go : 799 euros

Notez que le OnePlus 15R est 70 euros moins chers que le OnePlus 13R (769 euros en version 12 + 256 Go) : c’est très agressif. Le téléphone se décline en deux coloris. Les précommandes sont ouvertes à partir d’aujourd’hui. Et la disponibilité du téléphone sur le site de OnePlus est calée au 21 janvier. Jusqu’à cette date, OnePlus propose une ODR de 100 euros (ce qui ramène la version 512 Go au prix de la 256 Go) et offre deux accessoires : un chargeur et, au choix, des écouteurs ou une coque de protection.

OnePlus présente aussi une tablette et une montre connectée

Passons aux deux autres produits annoncés aujourd’hui. La OnePlus Pad Go 2 est une tablette grand format (12,1 pouces) plutôt économique (349 euros ou 449 euros). Plate-forme Dimensity 7700 Ultra de MediaTek. 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage. Batterie 10050 mAh compatible charge rapide 33 watts. Deux capteurs 8 mégapixels (arrière et selfie). Compatibilité avec un stylet tactile (vendu séparément malheureusement). Les précommandes s’ouvrent aujourd’hui, mais ne dureront ici qu’une semaine. Des offres sont prévues jusqu’au 31 janvier 2026.

Enfin, la OnePlus Watch Lite est une montre milieu de gamme abordable qui offre l’essentiel dans le domaine de la santé et du sport. Elle mesure 8,9 mm d’épaisseur et pèse 35 grammes. Son boitier est certifié IP69 et 5ATM. Son écran AMOLED circulaire mesure 1,46 pouce. Côté capteur, on retrouve un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un thermomètre et un ECG. Elle prend en charge 100 activités sportives et intègre un double GPS pour les coureurs et les cyclistes. Dépourvu de WearOS, cette montre offre une autonomie élevée : jusque 10 jours. La fonctionnalité marrante est le double appairage à deux smartphones, qu’il s’agisse d’un modèle Android ou un iPhone. Son prix : 179 euros. Les précommandes démarrent aujourd’hui et la disponibilité est calée au 24 décembre.