SFR victime d’une cyberattaque, vos données personnelles sont peut-être dans la nature

SFR informe ses abonnés depuis ce matin que son insfrastructure a été victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Les pirates ont pu siphonner les données personnelles de nombreux clients, qu'ils utiliseront pour mener des arnaques particulièrement sophistiquées.

Cette fin d'année est particulièrement mouvementée pour SFR. Quand l'entreprise ne tente pas de se faire racheter par ses concurrents, la voilà victime de cyberattaques. Il y a presque un mois, celle-ci a été pris pour cible par un groupe de pirates, qui s'en est pris à plusieurs grandes entreprises françaises — et par extension, à leurs clients. Et l'opérateur n'en est visiblement pas au bout de ses peines. Ce matin, celui-ci a publié un communiqué informant d'une nouvelle attaque à son encontre.

Cette fois, les hackers ont visé directement les outils d'intervention de ses techniciens réseau fixe. À partir de cette brèche, ces derniers ont pu obtenir une multitude de données juteuses qui leur permettront de mettre en place de dangereuses arnaques, puisque plus difficiles à détecter. D'après SFR, les données en fuite sont le nom, prénom, adresse postale, référence client et le numério de téléphone des victimes.

Attention aux mails SFR dans les prochains jours, c'est peut-être une arnaque.

SFR se veut rassurant sur un point : aucune donnée bancaire n'a été compromise. Si vous faites partie des cliens lésés par cette fuite, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour votre compte banque : les pirates ne pourront pas y toucher, sauf si vous vous faites avoir par leur arnaque. Aussi, SFR invite tous ses clients « à faire preuve de la plus grande vigilance face aux messages SMS, appels téléphoniques ou e-mails vous incitant à communiquer des données personnelles ou bancaire ».

De son côté, l'opérateur assure avoir fait le nécessaire pour limiter les dégâts. Ses équipes de cybersécurité ont rapidement corrigé la faille de sécurité et la CNIL a été informée de l'incident. Enfin, SFR promet d'accompagner ses clients victimes d'une arnaque suivant cette cyberattaque. Pour rappel, aucun employé SFR ne vous demandera le mot de passe de votre compte durant un appel.