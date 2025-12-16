Vous partez pour Noël ? Restez connecté avec ce forfait eSIM gratuit offert par Ubigi

De nombreuses destinations sont populaires pour des vacances de fin d’année. Pour ceux qui partent à l’étranger afin de découvrir une ambiance unique pour Noël, Ubigi, spécialiste des forfaits e-SIM internationaux propose une offre intéressante pour rester connecté facilement, et surtout, sans se ruiner.

Vous avez prévu de vous offrir un Noël exceptionnel, seul ou en famille ? Si vous voyagez à l’étranger pour les fêtes de fin d’années, Internet fait certainement partie des points importants de votre planning. Mais pas besoin de prévoir l’achat d’une carte SIM sur place. Cela peut entraîner des tracasseries inutiles sachant qu’il est possible d’activer un forfait eSIM avant votre départ et de profiter de la connexion dès votre arrivée à destination.

Ubigi, le spécialiste français des forfaits eSIM internationaux, vous permet de rester connecté dans plus de 200 destinations à travers le monde, que ce soit en 5G ou en 4G, en fonction du pays. Et en cette période de Noël, l’opérateur eSIM propose une offre intéressante : un forfait gratuit et une réduction de 10% sur votre première recharge.

Forfait eSIM : comment profiter de 500 Mo d’internet gratuit avec Ubigi ?

En ce moment, Ubigi offre un forfait eSIM de 500 Mo pour toute nouvelle inscription à son service. Pour en profiter, il faut donc créer un nouveau compte en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remplissez le formulaire d’inscription. Ensuite :

Installez l’application Ubigi sur votre smartphone. Elle est disponible aussi bien sur Android que sur iOS.

Connectez-vous à votre compte.

Dans votre espace abonné, allez dans la rubrique Récompense .

. Sélectionnez ensuite le cadeau MONDE 500 Mo .

. Si vous voulez activer le forfait tout de suite, appuyez sur Oui.

Une fois activé, il reste valide pendant 6 mois, jusqu’à ce que vous le consommiez. La dernière étape pour bénéficier du forfait est d’installer l’eSIM Ubigi sur votre smartphone.

Comment installer l’eSIM Ubigi ?

La première condition, c’est que votre smartphone soit compatible avec l’eSIM. C’est le cas pour de plus en plus de modèles ces dernières années, surtout sur le segment haut de gamme. Pour vérifier la compatibilité de votre smartphone, tapez *#06# et validez. Si un code EID apparaît dans la liste, votre téléphone est compatible.

Pour installer l’eSIM Ubigi :

Connectez-vous à votre compte Ubigi depuis l’application mobile.

En haut, appuyez sur le bouton Installez votre eSIM au niveau de la bannière orange.

au niveau de la bannière orange. Suivez le processus d’installation jusqu’au bout.

10% de réduction sur votre première recharge

Pour un voyage de quelques jours à l’étranger, 500 Mo ne suffiront sans doute pas. Pour votre première recharge de forfait, Ubigi vous offre une réduction de 10%. Cette récompense s’ajoute automatiquement à votre compte à sa création, sous la forme d’un code promo. Il faut donc récupérer la récompense en suivant le même processus que celui décrit plus haut.

Allez donc dans la rubrique Récompenses depuis le tableau de bord de votre compte Ubigi

Dans la partie Réduction, copiez le code promo qui s’affiche à l’écran.

Passez ensuite à la recharge de votre forfait en allant appuyant sur Achats depuis le menu, puis sur Acheter un forfait.

Sélectionnez le pays depuis lequel vous utiliserez le forfait, puis l’offre qui vous convient le mieux.

Renseignez enfin le code promo, puis passez au paiement.

Notez enfin que tous les forfaits Ubigi incluent uniquement l’internet. Les appels téléphoniques ne sont pas inclus. Pour communiquer avec vos proches via les appels, vous devrez donc utiliser des applications comme WhatsApp, Messenger, FaceTime ou encore Zoom.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.