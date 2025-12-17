Bon plan Dreame L40 Ultra AE : avec 220 € de réduction, l’aspirateur robot est à prix cassé mais ça ne va pas durer !

Vous avez manqué les offres du Black Friday sur les aspirateurs robots ? Cette offre sur le Dreame L40 Ultra AE tombe à pic juste avant les fêtes de fin d’année. Normalement en vente à 699 €, cet excellent modèle passe à 479 € seulement, c’est un super prix !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Nettoyer efficacement votre maison sans aucun effort est maintenant possible grâce aux aspirateurs robots. Le Dreame L40 Ultra AE est un modèle polyvalent qui aspire et lave tous types de sols.

Normalement en vente à 699 € avec sa base de vidange automatique, ce modèle est actuellement en promotion sur Boulanger. Il est ainsi affiché à seulement 479 €. C’est un excellent prix pour un aspirateur robot avec de telles caractéristiques, alors profitez-en !

Dreame L40 Ultra : l’aspirateur robot tout-en-1 qui ne manque pas de souffle

Dreame propose des aspirateurs robots qui offrent un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas du Dreame L40 Ultra AE qui offre un nettoyage optimal pour un coût abordable.

Avec sa puissance d’aspiration de 19 000 Pa, aucune poussière ne lui échappe. Il nettoie aussi bien le carrelage que le parquet, la moquette et même les tapis. Il embarque par ailleurs 2 brosses différentes, une brosse principale en caoutchouc relevable et une brosse TriCut spécialement conçue pour éviter l'enchevêtrement des poils d'animaux et des cheveux.

Cet aspirateur robot est également doté de 2 serpillères rotatives qui se nettoient automatiquement avec de l’eau chaude à 75°C et qui sont séchées à l’air chaud sans que vous n’ayez à intervenir. Les saletés, même les plus incrustées, ne peuvent pas lui résister.

Sa base est équipée d’un grand bac à poussière de 3,2 L, ce qui vous offre jusqu’à 100 jours de tranquillité. Enfin, il profite d’une excellente autonomie grâce à sa batterie de 5 200 mAh qui vous permet d’avoir jusqu’à 180 minutes de nettoyage. Cela est suffisant pour nettoyer une grande superficie qui peut atteindre les 168 m² en une seule charge.