SSD externe : le Crucial X9 de 1 To est à un prix exceptionnel

Besoin de plus de stockage pour stocker vos données ? Un SSD externe est l'accessoire idéal pour gagner de l'espace sur votre PC ou console, sans pour autant monter du stockage interne supplémentaire. Le Crucial X9, un modèle performant est en promotion en ce moment dans sa capacité de 1 To.

Avec un SSD externe, vous profitez de vitesses de transferts beaucoup plus élevées que les disques durs traditionnels (HDD) et les clés USB. Le Crucial X9 est par exemple jusqu'à 7,5 fois plus rapide qu'un disque dur et jusqu'à 100 fois plus qu'une clé USB. En ce moment, Amazon propose la version de 1 To à un prix promotionnel : 79,99 € au lieu de 101,99 €. Vous profitez donc d'une réduction de 22%.

C'est une offre intéressante si vous recherchez une solution de stockage portable. Le crucial X9 est pratique pour conserver vos données qui ne sont pas indispensables sur le stockage interne de votre PC, Mac ou de votre console de jeu (PS5, Xbox Series X, etc.). Il est également compatible avec les smartphones Android via la fonctionnalité OTG.

Que vaut le SSD externe Crucial X9 de 1 To ?

C'est un SSD portable discret et performant. Il offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. De quoi transférer vos fichiers en toute fluidité. Le Crucial X9 dispose d'une interface USB-C et est livré avec son câble USB-C vers USB-C.

Modèle compact, ce SSD externe mesure 65 x 50 x 10 mm pour un poids plume de 32 grammes. Et contrairement aux disques durs, il est très résistant, notamment aux chocs, vibrations et aux chutes jusqu'à 2 mètres. Il est également résistant aux changements de température.

Le Crucial X9 est donc polyvalent, discret et passe-partout. Il peut être utile si vous disposez d'un ordinateur portable avec seulement 256 Go de stockage, voire 512 Go de stockage. Ces modèles sont les plus populaires à cause de leurs prix plus accessibles.

Et si vous l'utilisez pour une PS5 ou une Xbox Series X, il vous permettra de libérer le stockage interne et de conserver les jeux auxquels vous ne jouez plus sur espace séparé. Les deux consoles prennent en charge la rétrocompatibilité. Vous pouvez démarrer des jeux de la PS4 ou de la Xbox One depuis un périphérique de stockage externe.