PlayStation Plus mai 2020 : voici les jeux PS4 gratuits ce mois-ci

PlayStation Plus permet chaque mois de jouer gratuitement à une sélection de jeux PS4. Comme c’est souvent le cas, la sélection mensuelle de Sony est apparue sur la toile quelques jours avant l’annonce officielle. Voici donc les jeux offerts en avril 2020 : Dying Light de Techland et Warner Bros Games et Dark Souls Remastered, de From Software et Bandai Namco.

Le forum ResetEra a mis en ligne avec plusieurs jours d’avance la liste des jeux offerts dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus en mai. Les mois précédents, c’était la chaîne YouTube officielle de PlayStation au Royaume-Uni qui avait dévoilé la sélection de Sony avant l’heure par mégarde.

Découvrez la liste des jeux PS4 offerts en mai 2020

Comme toujours, Sony offre l’accès à 2 jeux PS4 en mai 2020. On vous conseille d’abord de tester Dying Light, un jeu de zombies classique mais très efficace. Lancé en 2015, le jeu se compose de deux parties différentes. En plein jour, vous devrez récupérer des vivres et des armes dans une ville vide et dévastée. Pendant la nuit, il vous faudra survivre aux assauts des morts vivants qui infestent les rues.

Dying Light

Dark Souls Remastered

Dans un second temps, on vous invite à télécharger Dark Souls Remastered. Sorti en 2018, le titre est un jeu de rôle qui permet d’affronter une horde de démons. Le jeu ravira surtout les grands amateurs de baston et mettra les réflexes des plus expérimentés à rude épreuve.

Si la sélection du mois de mai vous plaît pas, on rappelle que les jeux proposés en avril sont toujours disponibles au téléchargement jusqu’au 6 mai 2020, à savoir Uncharted 4 : A Thief’s End et Dirt Rally 2.0 et Dirt Rally 2.0. Que pensez-vous de la sélection de Sony ? On attend votre avis dans les commentaires.