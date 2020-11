PlayStation Plus décembre 2020 : voici les jeux PS4 et PS5 gratuits ce mois-ci

Grâce à PlayStation Plus, les joueurs PS4 et désormais PS5 auront accès à trois jeux gratuits en décembre prochain. Worms Rumble, Just Cause 4 et Rocket Arena seront ainsi disponibles en téléchargement pour tous les abonnés à partir du 1er décembre et jusqu’au 4 janvier 2021.

Le compte Twitter Playstation en Arabie Saoudite a révélé aujourd’hui les prochains jeux qui seront disponibles gratuitement aux abonnés PlayStation Plus en décembre prochain. Comme le mois précédent, Sony offre de nouveau un jeu PS5 qui est également compatible avec la PS4. Deux autres jeux PS4 viennent compléter cette liste.

Voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en décembre 2020

Toujours selon ce compte Twitter les trois jeux seront disponibles en téléchargement gratuit le 1er décembre 2020. Néanmoins, l’information venant d’Arabie Saoudite, il n’est pas totalement exclu que la liste soit différente pour les pays occidentaux. Les joueurs auront jusqu’au 4 janvier 2021 pour se les procurer. Voici la liste des jeux gratuits sur le PlayStation Plus :

Worms Rumble sur PS4 et PS5

Just Cause 4 sur PS4

Rocket Arena sur PS4

Il est à noter que Worms Rumble sera disponible dès le jour de sa sortie, ce qui en fait une offre très intéressante sachant qu’il sera normalement commercialisé à 14,99€. Rappelons que le prix d’un abonnement PlayStation Plus pour un mois est de 8,99€, puis respectivement 24,99€ et 44,99€ pour 3 et 12 mois. Le jeu sera quant à lui disponible sur PS4 et PS5.

Bien qu’il soit moins populaire que son prédécesseur, écoulé à presque 2 millions d’exemplaires contre 560 000, Just Cause 4 reste un incontournable de la saga pour tous ceux qui rêvent de détruire des villes entières. Quant à Rocket Arena, il vous assurera des moments de fun intense entre amis grâce à son gameplay qui s’approche de celui de Smash Bros, les roquettes en plus.