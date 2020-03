PlayStation Plus avril 2020 : voici les jeux PS4 gratuits ce mois-ci

PlayStation Plus permet tous les mois de jouer gratuitement à une sélection de jeux PS4. Ce mois-ci, la sélection mensuelle de Sony a fuité quelques jours avant l’annonce officielle. Voici donc les jeux offerts en avril 2020.

Comme c’était déjà le cas le mois dernier, la sélection des jeux PS4 gratuits dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus a fuité avant l’annonce officielle. La chaîne YouTube officielle de PlayStation pour le Royaume-Uni a en effet mis en ligne par erreur la vidéo de présentation des titres offerts. La séquence a rapidement été supprimée mais c’était déjà trop tard.

Découvrez la liste des jeux PS4 offerts en avril 2020

Fidèle à ses habitudes, Sony offre l’accès à deux jeux PS4 en avril 2020. Depuis l’an dernier, Sony fait en effet l’impasse sur les titres jouables sur la PS3 et la PS Vita, la console portable du japonais. En plus des jeux gratuits tous les mois, l’abonnement Playstation Plus permet de jouer en multijoueur sur PS4 ou PS3.

Uncharted 4 : A Thief’s End : à télécharger dès le mercredi 1er avril 2020

: à télécharger dès le mercredi 1er avril 2020 Dirt Rally 2.0 : à télécharger dès le mercredi 1er avril 2020

One vous conseille de commencer avec Uncharted 4 : A Thief’s End. Développé par Naughty Dog, ce jeu d’aventure permet aux joueurs d’incarner Nathan Drake, un explorateur. Dans ce quatrième opus, le héros découvre que son frère aîné n’est finalement pas mort. Il est considéré comme l’un des meilleurs jeux sortis sur PS4.

Ensuite, on vous invite à jeter un oeil à Dirt Rally 2.0. Ce jeu de rallye s’inscrit dans la même lignée que son prédécesseur. Vous pourrez participer à des rallycross sur des pistes mythiques et conduire une cinquantaine de bolides.

Pour rappel, les jeux PS4 offerts le mois dernier sont toujours disponibles au téléchargement pendant quelques jours (jusqu’au 3 avril). Si la sélection d’avril ne convient pas, vous pouvez encore vous rabattre sur Shadow of the Colossus et Sonic Forces. Que pensez-vous de la cuvée de ce mois-ci ? Allez-vous y jouer ? On attend votre avis dans les commentaires.