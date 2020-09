Pixel 5, Chromecast : comment suivre la conférence Google du 30 septembre 2020 à 20h

Le Pixel 5, le Pixel 4a 5G et le nouveau Chromecast avec Google TV seront présentés ce mercredi 30 septembre 2020. Lors d'une conférence en ligne, Google dévoilera une poignée de nouveaux produits.On vous explique suivre la présentation en direct avec toute la rédaction de Phonandroid.

Fidèle à ses habitudes, Google dévoile une nouvelle génération de smartphones Pixel dans le courant de l'automne. Cette année, la présentation a été fixée au mercredi 30 septembre à 20 h, heure française. Le live est accessible sur le site officiel de la marque et sur Youtube.

Quand et comment suivre la conférence de Google ?

Quand a lieu la conférence Google : mercredi 30 septembre 2020

: mercredi 30 septembre 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 20h00 (heure française)

: à 20h00 (heure française) Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous Combien de temps va durer le live : plus ou moins heure

Que faut-il attendre de la présentation de Google ?

Des surprises sont encore possibles, mais on sait déjà que l'événement sera surtout axé autour de trois produits.

Pixel 5

On sait officiellement depuis un mois que le Pixel 5 arrive. A priori, Google ne devrait décliner le Pixel 5 que dans une seule variante XL avec écran 6″. Le nouveau smartphone, dont le prix de vente attendu en France est de 629 euros, fait l'impasse sur des fonctionnalités premium lancées dans les générations précédentes.

Exit par exemple le système de reconnaissance faciale sécurisée épaulée par le système radar Soli – qui a connu quelques ratés et a manqué de réellement convaincre les utilisateurs. L'écran 6″ attendu en 90 Hz dispose d'un poinçon mais Google a choisi de retirer le lecteur d'empreintes intégré au profit d'un lecteur au dos plus classique. Le dos en verre et le châssis en aluminium sont tous deux remplacés par du plastique premium.

En outre, on s'attend à ce que le Pixel 5 n'embarque pas la dernière puce Qualcomm Snapdragon la plus premium, mais plutôt un SoC Snapdragon 765G plus milieu de gamme (bien que compatible 5G). Côté photo, on devrait retrouver un double capteur photo dont un module principal 12.2 MP et grand angle 16 Mp. A l'avant Google aurait intégré un capteur selfie 8 Mp.

Nouveau Chromecast avec Google TV

Le nouveau Chromecast avec Google TV dont le prix est de 49 dollars aux Etats-Unis relève cette année plus de la box Android TV que du dongle HDMI qui sert simplement à caster des contenus sur la télévision. Google TV dans le nom est simplement la nouvelle dénomination de Android TV. Il y a donc une vraie interface, et – petite nouveauté – l'appareil s'accompagne d'une télécommande. Ce qui permet pour la première fois aux utilisateurs de Chromecast de tout contrôler directement sur leur télévision au lieu de forcément passer par le smartphone ou un autre appareil.

On sait d'ailleurs déjà à peu près tout sur cet appareil. Certains magasins Wallmart et Home Depot aux Etats-Unis proposent en effet déjà le nouveau Chromecast alors même qu'il n'est pas encore censé être en vente. En outre, on sait qu'il sera compatible 4K HDR, que l'on pourra y installer des applications via le Play Store, et notamment des services de streaming comme Prime Video, Disney+ et Netflix. Il y aura également une section jeux même si on ne sait pas encore si l'appareil permet de jouer directement à Stadia. On connaît également sa fiche technique précise.

En outre la télécommande permet de communiquer avec Google Assistant pour simplifier la navigation. Le nouveau Google Chromecast est par ailleurs compatible avec la norme HDMI CEC qui lui permet de contrôler directement le téléviseur sous réserve de posséder un appareil compatible. On sait par ailleurs que le nouvel appareil est doté d'un port d'alimentation USB type C. On ne sait pas à ce stade si ce port permet, en prime, de connecter des périphériques comme des adaptateurs Ethernet, claviers et souris.

Nouvelle enceinte Nest Audio

Quatre ans après le lancement de la première enceinte Google Home, la firme semble enfin décidée à lui donner un successeur. La nouvelle enceinte était apparue en juillet au détour de documents de certifications américains – avant que l'objet ne soit carrément confirmé par des visuels officiels de Google.

La nouvelle enceinte, rectangulaire, semble s'installer en orientation portrait. Elle fait environ 22 cm de haut pour 14 cm de large. A ce stade on sait pu de chose sur cet appareil, si ce n'est qu'il s'appelle Nest Audio, a des contrôles tactiles, existe en gris, noir et bleu et qu'elle est vendue avec un adaptateur secteur (ce qui semble déjà indiquer qu'il s'agit d'une enceinte classique et non portable).

A en croire une unité achetée là encore bien avant l'heure dans un Walmart (décidément…) le produit serait vendu 99,99 dollars, soit exactement le même prix que le Google Home alors de son lancement.