Google Nest : la marque dévoile l’enceinte connectée qui va remplacer Google Home

Google vient de lever le voile sur une nouvelle enceinte connectée Google Nest. Cette nouvelle enceinte intelligente ambitionne de remplacer le premier Google Home lancé en 2017. Très similaire aux versions Mini ou Max, l’appareil est recouvert de tissu gris clair. Par contre, Google opte cette fois pour une forme oblongue.

Il y a quelques heures, plusieurs photos montrant une nouvelle enceinte connectée Google Nest sont apparues sur la toile. En réaction aux fuites, Google a rapidement confirmé l’existence de l’enceinte à nos confrères de Cnet. De plus, la marque américaine a partagé la première photo officielle de l’accessoire.

Sur le même sujet : Chromecast – le nouveau dongle Android TV rejoindrait la famille Nest de Google

Voici la première vidéo officielle du nouveau Google Nest

Contrairement au Google Home premier du nom, le Google Nest est recouvert d’un tissu gris texturé. Côté design, il se rapproche donc plutôt du Google Home Mini ou encore du Google Home Max, la version haut de gamme de l’enceinte. On retrouve d’ailleurs un coloris gris clair similaire. Par contre, l’accessoire est plus allongé que ses prédécesseurs. Sur la face avant, on aperçoit les 4 points qui montrent que Google Assistant, l’assistant vocal intégré, tend l’oreille.

Ce n’est pas tout. Google a aussi partagé une première vidéo promotionnelle avec Mishaal Rahman, rédacteur en chef de XDA Developers. La séquence de 13 secondes (visible dans le tweet ci-dessous) montre plusieurs utilisateurs du Google Nest. Á la fin de la vidéo, une enfant se balade avec l’enceinte dans les bras et demande « à quoi ça sert ? ». Jusqu’ici, la firme a toujours montré ses enceintes posées sur un meuble ou un table. Cette nouvelle version pourrait-elle être équipée d’une batterie pour un usage nomade à la manière l’Echo Input Portable d’Amazon, la première enceinte connectée que vous pouvez transporter avec vous ?

Pour l’heure, il ne s’agit encore que de spéculations. On s’attend à ce que Google dévoile sa nouvelle enceinte dans les mois à venir, probablement dans le courant de l’automne lors de la conférence de présentation des Pixel 5. On vous en dit plus dès que possible sur les prochaines enceintes de Google. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Here's the 13 second video they shared with us. pic.twitter.com/TMw9HSeSbC — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 10, 2020

Source : Cnet