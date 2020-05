Android TV : Google voudrait le renommer « Google TV »

Une rumeur affirme que Google pourrait changer le nom d’Android TV, le système d’exploitation dédié aux télévisions connectées. Cette fuite affirme que l’OS pourrait être rebaptisé Google TV, mettant ainsi de côté la marque « Android ». Un choix qui rappelle ceux pris pour Google Play, Wear OS ou encore Google Pay.

Quel est l’avenir de la marque « Android » ? Il y a 10 ans, la réponse aurait été évidente. Fort d’une place de plus importante sur le marché des smartphones (avec déjà plus de 80 % de part de marché dans certains pays), la firme de Mountain View se devait de profiter de cette notoriété pour développer l’écosystème vers d’autres types de plates-formes comme les télévisions, les objets connectés, etc.

10 ans plus tard, la réponse à cette question n’est plus aussi franche. D’un côté, Google donne l’impression de s’appuyer sur Android. Pour preuve, en 2019, l’entreprise a fait évoluer le nom « Android » vers celui d’une marque et non plus simplement celui d’un système d’exploitation (à l’inverse de Windows). C’est pour cette raison que la firme a abandonné la tradition sobriquet avec Android 10 : fini les enfantillages, place au vrai marketing. Et les dirigeants de Google confirmaient que la marque serait là sur le long terme.

Après Android Wear, Android Market et Android Pay, Android TV ?

Mais, parallèlement, depuis 2012, le nom Android est de moins en moins présent dans l’écosystème de Google. En 2012, Android Market est devenu Google Play, reflétant le fait que la boutique dématérialisée ne vend pas que des applications, mais aussi des films, des livres, des séries et de la musique. En mars 2018, Google décide de renommer son système d’exploitation Android Wear. Il s’appelle désormais « Wear OS by Google ».

En janvier 2018, Google annonce le changement de nom d’Android Pay, son système de paiement sur mobile présenté en 2015. Fusionné avec Google Wallet pour mieux concurrencer Apple Pay et Samsung Pay, le service devient Google Pay, signifiant la volonté de Google d’affirmer que son système de paiement ne concerne pas qu’Android. Et prochainement, Android TV pourrait être renommé… Google TV.

L’information provient de nos confrères américains du site 9to5Google. Ils affirment que la firme de Mountain View a pris la décision. Reste désormais à l’officialiser, certainement à l’occasion de la présentation d’une nouvelle version de l’OS. Le changement sera logiquement davantage marketing que fonctionnel (comme pour Wear OS), même si elle devrait être assortie d’une mise à jour. Après ce changement, la liste des produits de Google estampillés Android sera très réduite.

