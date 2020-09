Chromecast avec Google TV (Sabrina) : voici sa fiche technique complète

Une enseigne de grande distribution américaine, Home Depot, vend déjà le nouveau Chromecast avec Google TV avant même son annonce par Google mercredi 30 septembre. L'occasion de découvrir sa fiche technique complète.

L'enseigne américaine Home Depot ne s'embarrasse visiblement pas trop de ses relations avec Google. Les magasins de la chaîne de grande distribution vendent en effet déjà le nouvel appareil au milieu des versions plus anciennes de Chromecast comme vous pouvez le voir dans l'image en illustration de cet article. L'occasion pour de nombreux internautes de faire leur lancement à leur façon, avant le lancement officiel prévu par Google le 30 septembre 2020.

Chromecast avec Google TV : le lancement officiel devrait réserver peu de surprises

La semaine dernière, on avait ainsi découvert un premier unboxing détaillé avec force de photos de l'appareil sous tous les angles et de son manuel utilisateur. On a ainsi pu découvrir son interface sous Google TV (le nouveau nom de Android TV, visiblement), ainsi que le fonctionnement détaillé de la nouvelle télécommande. Reste que jusqu'à aujourd'hui la fiche technique du nouveau Chromecast restait un mystère. De même que son prix.

On apprend ainsi via Reddit que le nouvel accessoire de streaming est vendu par Home Depot 49 dollars. La télécommande fonctionne avec deux piles AAA, et n'est donc pas directement rechargeable. En outre, l'appareil prend en charge les technologies suivantes :

Dolby Atmos

Dolby Vision

DTSX

HDR10+

H.265

4K

Découvrez la fiche technique du nouveau Chromecast

Un utilisateur a également eu l'idée de glaner la fiche technique précise de ce qui se cache dans le nouveau Chromecast grâce à un petit utilitaire, AIDA64, disponible sur le Play Store :

2Go RAM

4154 Mo d'espace de stockage

SoC 64 bit ARMx8-A (32-bit mode)

CPU quadricoeurs ARM Cortext-A55 cadencé à 1908Mhz

Le nouveau Chromecast propose un port USB type C, mais on ne sait pas pour l'instant si ce port peut servir à autre chose que d'alimenter l'appareil. Il se pourrait en effet que le nouveau Chromecast puisse accepter des adaptateurs Ethernet pour bénéficier d'une connexion plus stable, spécialement lors des sessions de jeux en ligne. D'autres utilisations potentielles de ce port USB-C pourraient inclure le branchement d'un clavier, souris, ou stockage externe.

Enfin on sait que le Chromecast disposera d'une norme HDMI CEC. Comprenez que le dongle pourra totalement contrôler la TV via son port HDMI (sous réserve que votre appareil est bien compatible), notamment l'éteindre et l'allumer, ou contrôler le volume. La télécommande elle même ne dispose pas d'émetteur infrarouge et communique directement avec la TV et votre Chromecast via ce dernier (et la prise HDMI).