Google Pixel 5 : une fuite dévoile la fiche technique complète

Le Google Pixel 5 n'a plus aucun secret pour nous. Quelques jours avant la présentation officielle, un informateur renommé a publié la fiche technique complète du nouveau smartphone Made by Google. On y découvre notamment un écran 90 Hz similaire à celui du Pixel 4, un Snapdragon 765G et un double capteur photo au dos.

Ce 22 septembre, Roland Quandt, journaliste chez Winfuture, a publié la fiche technique intégrale du Google Pixel 5. Au vu de la réputation du leaker, on peut largement se fier à ses informations. De plus, Quandt corrobore la plupart des précédentes fuites apparues sur la toile.

Sur le même sujet : Pixel 5 et Pixel 4a 5G – voici la première photo volée des 2 smartphones Google

Ecran 90 Hz, SoC Snapdragon 765G, batterie 4080 mAh et double capteur photo au dos

Sans surprise, le Pixel 5 est recouvert d'un écran OLED de 6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme le Pixel 4. Comme les montrent les rendus publiés par Quandt, Google opte pour une dalle poinçonnée. L'écran est recouvert d'une protection de verre Gorilla Glass 6 de Corning.

Orienté milieu de gamme, le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 765G de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Google confie l'autonomie à une batterie de 4080 mAh afin d'éviter la débâcle du Pixel 4. Avec sa batterie de 2080 mAh et son écran 90 Hz ultra énergivore, le smartphone ne tenait pas la journée avec une seule recharge. On y retrouve aussi une recharge rapide de 18W, la recharge sans fil et la recharge inversée.

Côté photographie, Google opte pour un double capteur photo dorsal composé d'un objectif principal de 12,2 mégapixels accompagné d'un module ultra grand-angle de 16 mégapixels avec champ de vision de 107 degrés. Dans le trou dans l'écran, la firme de Mountain View mise sur un capteur frontal de 8 mégapixels.

D'après Roland Quandt, Google commercialisera le Pixel 5 au prix de 629 euros en Europe. Pour rappel, la firme de Mountain View dévoilerait le smartphone lors d'une conférence en ligne le 30 septembre 2020. Les précommandes pour acheter le Pixel 5 ouvriraient le 8 octobre 2020 pour une sortie sur le marché dès le 16 octobre. On vous en dit plus dès que possible.

Pixel 5 Écran OLED 6" Gorilla Glass 6 Définition 1080 x 2340 pixels 90Hz

ratio 19,5:9 Capteur d'empreintes Oui (au dos) SoC Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) Mémoire interne 128 Go microSD Non RAM 8 Go Appareil photo Principal : 12.2 MP, f/1.7 27mm, 1.4µm

Ultra grand-angle 16 mégapixels (f/2,2) Capteur selfie 8 MP, f/2.0, 24mm, 1.12µm OS Android 11 Batterie 4080 mAh Recharge rapide 18W Recharge sans fil Oui Recharge sans fil inversée Oui

Source : Winfuture