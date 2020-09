Chromecast avec Google TV (Sabrina) : découvrez l’interface qui remplace Android TV

Le nouveau Chromecast avec Google TV (nom de code Sabrina) continue de se dévoiler. Quelques heures avant le lancement, un journaliste de The Verge a pu mettre la main sur un exemplaire du dongle HDMI dans une boutique américaine. C'est l'occasion d'en savoir plus sur la nouvelle interface Google TV mise au point par la firme de Mountain View.

Depuis quelques jours, l'enseigne américaine Home Depot commercialise le nouveau Chromecast de Google dans ses boutiques alors que l'appareil n'est même pas encore officiel. Nous avons ainsi pu découvrir la fiche technique complète du Chromecast avant sa présentation. De plus, une longue prise en main du Chromecast est apparue sur Reddit.

Sur le même sujet : le dongle Google TV coûterait moins cher que le Chromecast Ultra

L'interface Google TV permet de consulter Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ en un coup d'oeil

Chris Welch, journaliste chez The Verge, s'est rapidement procuré un Chromecast avec Google TV afin de jeter un oeil sur l'interface. Sans surprise, l'interface est très proche de celle connue des adeptes d'Android TV. Comme prévu, Google abandonne donc Android TV pour Google TV. Petit à petit, la firme de Mountain View souhaiterait abandonner la marque “Android”. Depuis 2012, le mot Android disparaît progressivement de l’écosystème de Google. Par exemple, Android Market est devenu le Play Store et Wear OS by Google a remplacé Android Wear.

“Le nouveau Chromecast a enfin un système de menu approprié et une interface utilisateur” se réjouit Chris Welch. Jusqu'ici, les Chromecast se contentaient de diffuser le contenu directement depuis un smartphone sur le téléviseur. Pour naviguer dans cette interface, Google accompagne le Chromecast d'une télécommande. Il est possible de lancer une série ou un film directement via l'interface sans devoir passer par votre smartphone. Du reste, il est toujours possible de diffuser une série ou un film via votre téléphone ou votre tablette, comme sur les anciens Chromecast.

Sans surprise, le Chromecast permet d'installer vos applications de streaming préférées, dont Netflix, Amazon Prime Video ou Disney Plus. Tous les contenus de vos services de VOD sont mis en avant sur la page d'accueil de l'interface. Google mélange les productions disponibles sur Netflix et consorts afin de faciliter la recherche des utilisateurs. C'est la principale nouveauté de l'interface Google TV. Plus besoin de faire le tour de Netflix avant de fouiller Disney+ et Prime Video.

Pour rappel, Google présentera le Chromecast avec Google TV ce mercredi 30 septembre 2020 à 20h. Dans la foulée, la firme américaine dévoilera le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveautés dans les cartons de Google.

Source : The Verge