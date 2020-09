Pixel 4a 5G officiel : Google lance une version survitaminée du milieu de gamme, dès 499€

Google vient de lever le voile sur le Pixel 4a 5G. Plus haut de gamme que le Pixel 4a standard, le smartphone se distingue par une meilleure fiche technique. In fine, il est très proche du Pixel 5. Date de sortie, prix, caractéristiques complètes…on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le Pixel 4a 5G.

Comme prévu, Google a profité de la présentation du Pixel 5 et du Chromecast avec Google TV pour lever le voile sur le Pixel 4a 5G. Le terminal reprend les fondamentaux introduits par le Pixel 4a. Proposé au prix de départ de 349€, il s'impose comme un milieu de gamme convaincant.

Quelle fiche technique pour le Pixel 4a 5G ?

Pixel 4a 5G Écran OLED 6,24" Définition 1080 x 2340 pixels

ratio 19,5:9 Capteur d'empreintes Oui (au dos) SoC Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) Mémoire interne 128 Go microSD Non RAM 6 Go de RAM LPDDR4x Appareil photo Principal : 12.2 MP, f/1.7, 1.4µm

Ultra grand-angle 16 mégapixels (f/2,2) Capteur selfie 8 MP, f/2.0, 1.12µm OS Android 11 Batterie 3885 mAh Recharge rapide 18W Recharge sans fil Non Recharge sans fil inversée Non

Avec le Pixel 4a 5G, la firme de Mountain View va encore plus loin et ne se contente pas d'ajouter la compatibilité avec le réseau 5G. Le Pixel 4a 5G est construit autour d'un écran AMOLED de 6,2 pouces (2 340 x 1 080 pixels) 60 Hz avec un poinçon. Dans le trou dans l'écran, Google place un capteur selfie de 8 mégapixels (f/2.0). On notera la présence d'un port jack

Plus performant que son prédécesseur, le Pixel 4a 5G est alimenté par le SoC Snapdragon 765G couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il s'agit du même chipset que celui du Pixel 5. Gravé en 7nm, ce SoC est réservé aux appareils milieu de gamme. L'autonomie est confiée à une batterie de 3 885 mAh compatible avec la recharge rapide 18W, contre une batterie de 3140 mAh pour le Pixel 4a 4G LTE. “La batterie offre jusqu'à 48 heures d'autonomie” promet Google. Comme on s'y attendait, il fait l'impasse sur la recharge sans fil par induction.

Sans surprise, Google soigne la partie photographie. Sur ce point là, le Pixel 4a 5G est très proche de son grand frère, le Pixel 5. On y trouve un double capteur photo dorsal composé d'un objectif 12,2 mégapixels (f/1.7) accompagné d'un module de 16 mégapixels (f/2.2). Cet set up photo est aidé par les algorithmes développés par Google, comme les autres Pixel. Enfin, le Pixel 4a 5g tourne sous Android 11, la dernière version de l'OS.

Quel prix et quelle date de sortie ?

En France, le Pixel 4a 5G sera vendu au prix de départ de 499€, soit 150€ de plus que le Pixel 4a. Ce n'est pas une surprise au vu des améliorations techniques apportées. Un seul coloris (noir) est proposé. Google offre trois mois de Stadia Pro, Google One et de YouTube Premium à tous les acheteurs. La sortie du terminal est prévue dans le courant du mois de novembre 2020.