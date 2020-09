Nest Audio officiel : adieu Google Home, voici la nouvelle enceinte connectée à 99,99 euros !

Google Home n'est plus ! Après 4 années d'existence, la petite enceinte connectée tire sa révérence. Mais en réalité, l'enceinte de Google ne va pas totalement disparaître. Non, Google a simplement décidé de la rebaptiser à l'occasion de la sortie d'un nouvelle modèle. Et c'est ainsi que débarque l'enceinte Nest Audio.

Nest Audio : retenez bien ce nom, car il s'agit de celui de la nouvelle enceinte connectée de Google. Si l'appareil s'est déjà montré cet été au travers une vidéo officielle, on sait désormais tout de lui. L'enceinte, toujours démunie d'écran, mais disposant de quatre diodes en façade comme ses prédécesseurs (Home Mini, Home Max…), palpite bien évidemment à l'aide de Google Assistant.

De ce côté, rien ne change. Interpellez l'appareil à l'aide de OK Google et demandez-lui les dernières météo ou le bulletin météo, questionnez-la en géographie, mathématiques, politique, histoire, pop culture, … Elle saura vous répondre dans la plupart des cas. L'enceinte permet toujours d'écouter de la musique sur des services comme Deezer, YouTube Music ou Spotify, mais également de diffuser un message à l'ensemble des autres enceintes connectées du foyer, ou encore de passer des appels à l'aide de Google Duo.

Nouveau nom, nouveau design

Mais alors, quoi de neuf ? Premier changement : la petite enceinte profite d'un nouveau look. Elle conserve ses rondeurs, mais adopte une forme un peu plus aplatie que l'ancienne version. De quoi la transporter plus facilement et la glisser rapidement dans un sac. Pesant 1,2 kg et mesurant 17,5 x 12,4 x 7,6 cm, la petite enceinte connectée est disponible dans 4 coloris : rose, bleu, noir et gris. Notez au passage que seuls les l'enceinte grise et l'enceinte noire seront commercialisée en France.

En outre, Google a misé sur la qualité audio, qui était, il faut bien l'avouer, un peu limite sur le premier Google Home. Google annonce un son 75% plus puissant que sur l'ancienne enceinte. “Plus de 500 heures de réglages ont été effectuées pour équilibrer les niveaux et proposer un son clair, profond et le plus fidèle possible à la version studio”, explique Google.

Pour régler le volume, il suffit de tapoter les angles de l'appareil. En haut de l'enceinte, une zone permet quant à elle de lancer la lecture ou de mettre l'appareil en pause. Contrairement à l'ancienne édition et respect de la vie privée oblige, on dispose désormais d'un petit bouton accessible au premier coup d'oeil qui permet de couper le micro. L'enceinte peut être couplée à une seconde afin de jouer un son en stéréo.

L'enceinte Nest Audio coûte 99,99 euros et arrive le 5 octobre prochain. Il est d'ores et déjà possible de la précommander sur le store de Google.