Google Pixel 5 : il serait disponible en deux coloris dès 629 euros

Le Google Pixel 5 coûterait 629 euros en Europe et serait disponible en noir et vert. L'info, reprise par le leaker Roland Quant, vient en fait d'un revendeur allemand. Au passage, le prix de 499 euros pour le Pixel 4a 5G se confirme.

Google doit annoncer le nouveau Chromecast Sabrina, une enceinte connectée Nest, et surtout les Pixel 5 et Pixel 4a 5G lors d'un événement prévu le 30 septembre 2020. Or, que ce soit pour le Pixel 4a ou le Pixel 5G on sait déjà tout ou presque à ce stade. A une exception près : le prix du Pixel 5G.

Le prix en euros du Pixel 5 se précise

On en serait d'ailleurs presque étonné : Google a en effet déjà mis en ligne une page dédiée au Pixel 4a dans laquelle on apprend, entre autres, que le smartphone coûtera 499 € – mais jusqu'ici, aucun Pixel 5 n'était visible à l'horizon. Or, le généralement très bien informé Roland Quandt reprend deux listings sur le site d'un revendeur allemand.

Le Pixel 5 y apparaît au prix de 629 euros tandis que le Pixel 4a 5G y apparaît également, à son prix attendu de 499 euros. L'autre info du listing, ce sont les coloris. Le Pixel 5 serait disponible au lancement dans deux coloris, noir et vert. Le Pixel 4a sera, de son côté, disponible en noir ou blanc selon le site de ecommerce qui détaille également quelques points de sa fiche technique – très proche de celle du Pixel 4a.

Selon de précédentes rumeurs, le Pixel 5 est construit autour d'une puce Snapdragon 765G. Il serait doté de 8 Go de RAM et d'une batterie 4000 mAh. Côté photo, Google opterait cette année pour un double capteur 12,2 Mpx + Grand Angle. A l'avant on devrait retrouver un capteur selfie dans un poinçon découpé dans la dalle AMOLED. Cette dernière devrait proposer un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le Pixel 4a 5G devrait selon toute vraisemblance lui aussi embarquer un Snapdragon 765G (au lieu du Snapdragon 730G sur le Pixel 4a classique). Il aurait 6 Go de RAM et une batterie un peu plus capable de 3800 mAh (cotre 3140 mAh sur le 4a actuel). Outre une partie photo identique à celle du Pixel 5, le Pixel 4a 5G devrait proposer un écran 60 Hz, une prise jack audio 3.5 mm et un capteur d'empreintes sur le dos.

Source : XDA