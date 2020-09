Chromecast Android TV : la nouvelle version et sa télécommande fuitent en photo

Alors que Google devrait l’annoncer la semaine prochaine, le nouveau Chromecast de Google, nom de code « Sabrina », se dévoile déjà au travers d’une poignée de photos et une fiche technique plus complète que jamais. L’occasion de découvrir le design définitif et la télécommande de la bête.

La semaine prochaine, Google organise un webcast pour découvrir toutes ses nouveautés matérielles. La date précise est le 30 septembre, date qui a été officialisée par Google la semaine dernière. Elle démarrera à 20 heures (heure française) et nous la suivrons bien évidemment pour vous raconter en détail tout ce qu’il y a d’important à retenir. Logiquement, la firme y présentera deux nouveaux smartphones, les Pixel 5 et Pixel 4a 5G, et deux accessoires connectés pour la maison.

Le premier de ces accessoire est le Google Nest, remplaçant des Google Home et Nest Hub. Le second est le « Chromecast avec Google TV », auparavant appelé par son sobriquet interne « Sabrina ». Il s'agit d'un projet dont nous entendons parler depuis le printemps dernier. Le Chromecast avec Google TV sera le premier Chromecast de Google à embarquer une version complète de Google TV (ex Android TV), le système d’exploitation pour les SmartTV. Les fuites précédentes affirmaient qu’il serait équipé d’une plate-forme similaire au Freebox Pop Player.

Un Chromecast qui ressemble… à un Chromecast

Une nouvelle fuite dévoile quelques informations supplémentaires. Cette fuite émane de notre confrère Roland Quandt, journaliste pour le magazine allemand Winfuture. Celui-ci a posté un article complet présentant (ou reprenant) tout ce qu’il y a à savoir sur le produit. La photo qui accompagne cet article provient justement de cette publication. Vous y retrouvez le dongle bien évidemment, mais également la télécommande qui va l'accompagner. Ces visuels sont accompagnés d’éléments techniques. Nous allons revenir sur tous ces éléments.

Commençons avec l’aspect extérieur. Le Chromecast reprend le design du Chromecast Ultra : un petit boitier ovoïde avec un câble HDMI qui en sort. Un port USB (ici Type-C) pour alimenter le système. Le système est accompagné cette année d’une télécommande qui joue la carte de la simplicité. Une « croix » directionnelle circulaire, pour explorer le système Android TV. Au centre de la croix, un bouton de validation. Une touche retour et une touche « Home » pour compléter les éléments de navigation. Un bouton dédié à Assistant. Un micro intégré. Et bien sûr, des boutons pour allumer le boitier et couper le son.

Boutons Netflix et YouTube dédiés sur la télécommande

Quelques petits détails amusants. Les contrôles du volume sont déportés sur le côté de la télécommande, comme sur un smartphone. Et deux touches dédiées à YouTube et Netflix sont intégrées, et ce même si Netflix est théoriquement un « concurrent » de Google dans le domaine du streaming vidéo. Il s’agit certainement ici d’un partenariat du même type que celui signé par Free pour intégrer les touches Netflix et Prime Video dans la télécommande de la Freebox Pop.

Passons à l’intérieur du boitier. Selon Roland Quandt, le Chromecast avec Google TV est équipé du processeur quad-core Amlogic S905X2 (déjà cité précédemment), de 2 Go de mémoire vive et d’un « petit peu de stockage interne ». Cela veut dire que vous pouvez installer des applications et, théoriquement, des jeux et des émulateurs. Bien sûr, tout dépendra de l’espace fourni par Google. Nous vous conseillons de lire notre test de la Freebox Pop pour plus de détail sur les capacités de cette plate-forme.

L’ensemble devrait être vendu sous la barre des 100 dollars. Certains affirment même que le dongle pourrait être commercialisé autour de 60 euros, ce qui en ferait une excellente solution pour transformer à moindres frais une télévision en SmartTV moderne. Notamment pour ceux qui n’ont pas de Box ADSL / Fibre optique sous Android TV (type Freebox Mini 4K ou Pop) ou un boitier Android TV (comme le Shield TV de Nvidia). De nombreuses questions n’ont pas encore trouvé réponse : volume de stockage interne, connectivité sans fil, compatibilité avec des accessoires Bluetooth, etc. Cependant, il ne reste que 9 jours avant de tout savoir sur ce produit.

Source : Winfuture